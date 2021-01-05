Вместе с книгой в Новый год

Праздничную атмосферу для своих читателей создали сотрудники областной библиотеки имени А. С. Пушкина.

У каждого человека Новый год вызывает приятные эмоции, радость, ощущение предстоящей сказки. Чтобы удвоить волшебное настроение, сотрудники библиотеки накануне праздника организовали для посетителей насыщенную программу. У новогодней ёлки их ждала шкатулка, а внутри – разноцветные свитки с добрыми предсказаниями и пожеланиями.

Ещё их ожидала книжная выставка, где наряду с изданиями о новогоднем дизайне и кулинарии были книги-мотиваторы с оригинальными рекомендациями и мудрыми наставлениями. Как отмечают библиотекари, эти книги так и просятся читателям в компаньоны: «Открой меня, если хочешь разбогатеть», «Прочти меня, если ждёшь любовь», «Возьми меня в спортзал», «Я заставлю тебя улыбаться» и другие.

Также в праздничную программу вошли экспресс-интервью с читателями, интеллектуальные настольные игры, познавательные викторины, весёлые конкурсы с призами.

Постоянные участники клуба «В кругу друзей» записали музыкально-развлекательное видео «Новогодний огонёк», которое интернет-пользователи могут посмотреть на страницах библиотеки в социальных сетях. Там же виртуальные читатели найдут мастер-классы по созданию новогодних поделок и онлайн-уроки по 3D-моделированию ёлочных украшений.

Посетителям Восточно-Казахстанской областной библиотеки имени А. С. Пушкина подарили настоящий новогодний калейдоскоп из книг, поздравлений и мгновенных фотографий.

– Калейдоскоп – знакомая всем с детства игрушка. Помните, как вы его вращали, а зеркальные стёклышки танцевали, складываясь в причудливые узоры? Так и новогоднее настроение складывается из разных граней: элегантных нарядов, вкусных блюд, уютного и украшенного дома, родных людей рядом, улыбок, – поделилась сотрудник читального зала Юлия Сачкова.

Ания Есмухамет

Фото ВКО библиотеки им. А. С. Пушкина