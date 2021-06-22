Вместе с книгой – в лето!

Найти необычное в обычном, набраться незабываемых впечатлений и совершить новые открытия… В одной из библиотек Усть-Каменогорска знают, как провести летние каникулы не только увлекательно, но и с пользой.

В рамках Года поддержки детского и юношеского чтения в Казахстане сотрудники Восточно-Казахстанской областной детско-юношеской библиотеки (ВКОДЮБ) придумали несколько уникальных проектов, направленных на воспитание читающего поколения, – «Книга в дорогу» и «Читающие дома». Главный девиз, которому следуют библиотекари: «Давайте сделаем мир ярче и увлекательнее! Пусть каждый двор станет книжным!»

…Лето – пора отпусков, поездок на дачу и в гости. Как известно, лучший друг в пути – книга. Поэтому сотрудники ВКОДЮБ организовали акцию «Книга в дорогу». Они путешествуют вместе с жителями нашей области на поезде. Во время поездки пассажиры знакомятся с книгами, слушают интересные истории, взятые из произведений или жизни писателей, играют в литературные игры, разгадывают кроссворды, рисуют любимых персонажей… Специально для дачников библиотекари подготовили буклеты с информацией из справочников огородника.

Не обходится и без подарков – пассажирам вручаются книги.

– Было приятно наблюдать, как пассажиры в вагонах погружались в процесс чтения, – поделилась директор Восточно-Казахстанской областной детско-юношеской библиотеки Кульмария Мукашева. – Дети убирали свои гаджеты в сторону и листали журналы и книги, а кто не умеет читать – просили родителей. Примечательно, что многие являются читателями нашей библиотеки.

Стоит отметить, состоялось два выезда библиотекарей по направлениям: Усть-Каменогорск – Риддер и Усть-Каменогорск – Алтай. Однако на будущее у организаторов планы ещё грандиознее – расширить библиотечные туристические маршруты и проложить их по воде, воздуху и автотрассам.

Ещё один проект по продвижению книги «Читающие дома» не позволит заскучать ни родителям, ни детям. Самые лучшие книги покидают стеллажи библиотеки и отправляются в гости к юным читателям из многодетных семей.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев:

«Интерес к чтению, к познанию окружающего мира через книги должен формироваться у детей со школьной скамьи. А библиотека должна быть местом сосредоточия этого интереса, проводником в увлекательный мир книг».

– Один раз в неделю сотрудники Восточно-Казахстанской областной детско-юношеской библиотеки проводят встречи книг с их новыми друзьями, проживающими в новостройках микрорайона КШТ, – рассказала Кульмария Мукашева. – Каждый раз ребят ждёт общение с книгой и сказочными героями, игры и развлечения. А ещё можно взять понравившееся произведение домой, чтобы почитать до следующей встречи.

Безусловно, такой досуг – мечта не только детей, но и их родителей. Тем более, если у них не всегда получается отвезти ребёнка в библиотеку. Благодаря проекту, книги сами приходят в гости и приносят с собой много нового и полезного. Самое главное – детям это нравится, они с неподдельным интересом ждут, какие персонажи заглянут к ним в гости в следующий раз.

– Мы живём в отдалённом районе и не всегда есть возможность отвезти детей в библиотеку, – отметили многодетные мамы. – Теперь сотрудники библиотеки каждую пятницу приходят сами, вовлекают детей в чтение книг, играют в интересные и познавательные игры. Дети ждут их с нетерпением.

Александра Исаева

Фото Восточно-Казахстанской областной детско-юношеской библиотеки