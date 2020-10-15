Вместе – с каждым! 

В своей программной статье «Духовное завещание Абая» Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев на новом витке исторического развития продолжил процесс выполнения задач, сформулированных им в статьях «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и «Семь граней Великой степи», через идею переосмысления наследия Абая в свете современных реалий.

Весь XX век, всё прошлое столетие прошло у одного-двух-трех поколений под неиссякающим образным светом великого мыслителя и поэта Абая. Его произведения, стихи и песни были известны ещё при жизни поэта по всей необъятной степи, переписывались от руки и «уходили» с откочёвками c северо-востока страны Казахия в районы Жетысу, Туркестанского края и даже к седому Каспию.

А после кончины поэта молодые деятели «Алаша» Алихан Букейханов, Ахмет Байтурсынов, Мыржакып Дулатов помогли собрать бесценное наследие Абая. Через племянника поэта Какитая Искакова и сына Абая Турагула в 1909 году в Санкт-Петербурге в электропечатне Ильяса Бораганского вышла книга поэтических произведений Абая на казахском языке арабским шрифтом. Именно будущие лидеры Алашорды, включая молодых Магжана и Султанмахмуда, опубликовали в Семее, Омске и Троицке первые статьи о великом поэте и его стихи.

Большинство из них подверглись репрессиям, включая сыновей и близких родичей Абая, а многие и были казнены в скорбные 30-е годы. Одному только Мухтару Ауэзову после тюремного заключения удалось продолжить святое дело Абая, произведения которого публиковались арабским шрифтом, латиницей и кириллицей. Однако всегда, при всех алфавитах, сохранялось само вещество поэзии и философии гения казахской письменной литературы.

Внимательно читая и перечитывая статью Первого Президента – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева «Духовное завещание Абая», погружаешься сквозь афоризмы великого мыслителя в далёкое и близкое прошлое нашей земной жизни.

«В наши дни мы стараемся смотреть глазами Абая и на внутринациональное единение, и на межнациональное согласие, и на дружбу и сотрудничество со всеми странами и народами мира, и на взаимосвязь культур, почитая их так, как это делал Абай».

«Это один из моих важных и неизменных принципов», – подчёркивает автор статьи «Духовное завещание Абая».

Наши родители и наши предки, напутствуя молодых в жизнь, всегда подчёркивали слова Абая: «Әкенің баласы болма, адам баласы бол!» («Будь не только сыном отца, будь сыном человеческим!»).

Вспоминаю 1995 год. Торжественное заседание, посвящённое 150-летию Абая. Алматы, Дворец Республики, с участием глав ряда государств и Генерального секретаря ЮНЕСКО Федерико Майора. И, конечно же, доклад «Слово об Абае» Президента РК

Н. А. Назарбаева. Гала-концерт с участием мастеров искусств Казахстана и стран СНГ.

Почему я это всё отчётливо помню? Мне была доверена ответственная миссия – быть автором сценария и литературным консультантом. А режиссёрами-постановщиками были Азербайжан Мамбетов и Рубен Андриасян. Такое не забывается.

В память навсегда вошли отдельные фразы выступающих:

Федерико Майор: «Я повторю ещё раз. Абай – гигантская личность, стоящая вровень с титанами мировой поэзии. И поэтому мы посчитали целесообразным провести 150-летие Абая в 1995 году в штаб-квартире ЮНЕСКО».

Чингиз Айтматов: «Как олицетворение интеллектуальности, нравственности и духовной культуры своего народа Абай есть, несомненно, национальное достижение мирового порядка».

Нурсултан Назарбаев: «Мир Абая – наша путеводная звезда. Она не позволит нам сбиться с пути».

Для нас XX столетие завершилось 150-летием Абая, которое отмечалось во многих культурных центрах Евразии.

А начало нового столетия и нового тысячелетия было ознаменовано Годом Пушкина в Казахстане и Годом Абая в Российской Федерации, открытием памятника Абаю в одном из живописнейших мест Москвы – на Чистых прудах. Всё это чётко прослеживается в статье Елбасы «Духовное завещание Абая».

День Абая и Год Абая – даты святые!

И не только во время пандемии, когда нас объединяют бессмертные ценности Творца, но из прошлого наших родителей с духовной перспективой на наше будущее, будущее наших детей и внуков.

«Абайлы бол!» – говорили нам в юные и молодые годы. «Будь осторожным, береги себя!» И в то же время в этом завете предков на молекулярном уровне рождается желание по духу, сердцу и судьбе – быть Абаем! В своих помыслах и в своем творческом устремлении.

Это и этапы «Культурного наследия», которое уже переходит в наследие культуры. Это и программа XXI столетия – «Рухани жаңғыру». Это и многотысячная армия болашаковцев, которые, наряду с казахским языком овладев многими навыками и языками мира, свободно ориентируются в мировом пространстве. То есть теми языками, на которые переведено и ещё переводится бессмертное поэтическое и философское наследие великого Абая.

Это я говорю, имея отчасти отношение к переводному наследию Абая. А потому есть уверенность и убеждённость, что творения великого мыслителя будут сопровождать это поколение двадцать первого столетия во имя нашей Родины – Республики Казахстан.

Так я понимаю и воспринимаю интонационный ключ программной статьи «Духовное завещание Абая», доверительную душевность её автора – Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева.

Бахытжан Канапьянов, поэт, заслуженный

деятель РК