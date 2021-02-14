Вместе мы можем многое!

В Алтае поддержали акцию «Горячее сердце», запущенную «Казцинком» по завершению Года волонтёра и по случаю своего дня рождения. Цель мероприятия – проявить внимание к неравнодушным жителям региона, которые помогают людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации.

На днях представителям волонтёрских организаций, школьникам, студентам и всем неравнодушным горожанам вручили благодарственные письма от руководства компании, а также поощрили памятными браслетами «Горячее сердце».

Отметим, что с начала пандемии добровольцы занимались доставкой продуктов, закупленных «Казцинком» для пенсионеров и многодетных семей. Сегодня сфера волонтёрской деятельности стала намного шире. Она включила в себя помощь пожилым людям и гражданам с ограниченными возможностями, организацию праздников детям из подшефных школ-интернатов, посещение многодетных семей, развозку продуктовых наборов, профилактику по пожарной безопасности, наводнениям, землетрясениям в посёлках.

– Сейчас вспоминается с волнением наша первая акция, – делится Алина Вилипп, чья работа была признана самой активной по итогам года. – Нас ждали с продуктовыми наборами пожилые и люди с ограниченными возможностями. И тогда мы увидели, насколько необходима им наша помощь. Очень приятно, что наши добрые начинания не остаются незамеченными. И делать их вдвойне приятнее, когда поддерживает наша компания. Вместе мы действительно можем многое!

Активисты затронули и проблему восстановления исторических памятников. Инициатором такой деятельности стал Антон Ушаков. Казцинковец создал целую группу добровольцев по восстановлению памятников района Алтай.

– Люди должны знать и уважать своё прошлое. Первый памятник в селе Шумовск я реставрировал самостоятельно. В конце года уже была сформирована группа единомышленников, – рассказывает дробильщик обогатительной фабрики ГОК «Алтай» Антон Ушаков. – Наша инициатива поддерживается многими жителями района. Радует, что в настоящее время не теряются такие человеческие ценности, как уважение к памятникам истории. В этом году нами запланированы ещё большие объёмы работ. Мы приглашаем всех желающих присоединиться и вступить в ряды волонтёров. Делать добро – совсем несложно!

Анна Иванова