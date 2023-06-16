Влюблённый в казахские напевы

Четыре года назад одна из усть-каменогорских улиц была переименована в честь выдающегося музыканта-этнографа, композитора, народного артиста КазССР Александра Затаевича. Он оставил яркий след в истории нашей страны, сохранив от забвения яркую самобытную музыкальную культуру казахского народа.

Как гласят открытые источники, Александр Затаевич родился 20 марта 1869 года в Орловской губернии. Его музыкальные способности проявились рано, он мечтал обучаться в Московской консерватории. Но, как сам впоследствии писал, «нужно было помогать неимущей матери-вдове и сестре, нужно было что-нибудь срочно зарабатывать».

С казахской традиционной музыкой Александр Затаевич впервые познакомился в 1920 году в Оренбурге, где оказался по службе. Комиссия Семиреченского областного отдела по национальным делам приняла специальное постановление о созыве в январе 1920 года в городе Верном (ныне Алматы) съезда акынов для записи их творчества.

Запись производилась специалистами-музыковедами, приглашёнными из центра. Вначале у Затаевича был обычный интерес музыканта к новому, но затем богатство песен и их неизвестность среди музыкантов подтолкнули его к решению серьёзно заняться сбором материала и изучением казахского фольклора.

Оренбург в 1920-е годы был столицей Казахской республики. Сюда приезжали люди со всего Казахстана. Затаевич узнавал от них и записывал любые сведения о народной музыке. Обладая исключительным человеческим обаянием, тактом и тонким умением находить общий язык с людьми разных возрастов и профессий, он за короткий срок записал около 1,5 тысячи песен и кюев, которые вскоре вошли в его первый сборник «1000 песен казахского народа».

Как отмечают историки, при чтении этой книги не покидает ощущение, что автор охвачен каким-то азартом, словно он нашёл некую сокровищницу, доселе нетронутую никем, и что это, действительно, составляло дело всей его жизни.

«…Мог ли я пройти равнодушно мимо тех сокровищ, которые так неожиданно передо мной открылись? Культурному миру они до сих пор оставались совершенно неизвестными, а между тем их уже коснулась гибельная рука вымирания! Нужно было спешить с записью того, что ещё осталось целым», – писал Александр Затаевич, подводя итоги своего четырёхлетнего труда по сбору и записи напевов, мелодий казахов, который вышел в свет в марте 1925 года в Москве.

Он объездил почти весь Казахстан. Знакомился с музыкальными традициями казахского народа, встречался и близко дружил со многими деятелями народного творчества, собрал ещё несколько сотен новых произведений. В итоге появился второй сборник «500 казахских песен и кюев».

В 1936 году Александр Затаевич подготовил к изданию сборник «400 казахских песен и кюев», который, к сожалению, не был завершён, так как автор неожиданно скончался. Третий, заключительный том музыкальной энциклопедии, в которую должны были вой-ти записи, сделанные в юго-восточных и южных районах Казахстана, остался неопубликованным и хранится в рукописном виде в Центральной научной библиотеке.

Александр Затаевич является одним из основателей казахской профессиональной фортепианной музыки, автором сборников «Казахские песни в форме миниатюр для фортепиано», «Песни казахстанских татар», «Песни Казахстана», «250 киргизских инструментальных пьес и напевов», «Песни разных народов», «Киргизские инструментальные пьесы и напевы».

Александр Затаевич умер 6 декабря 1936 в возрасте 67 лет в Москве. Похоронен там же, на Новодевичьем кладбище, рядом со многими выдающимися деятелями культуры.

Бахыт Сарсембаева