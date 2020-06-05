Влюбленная в профессию

Профессия учителя – великая миссия, ведь он несет свет знаний, дарит душу и частицу сердца детям, так считает педагог из Алтая Татьяна Снегирева.

К исполнению своего предназначения Татьяна приступила не сразу. Сначала пути-дорожки привели ее на необычную для хрупкой девушки специальность «Автомобили и автомобильное хозяйство». Как признается героиня, тогда было модно быть машинных дел мастером.

Совсем скоро она поняла, что в погоне за модными тенденциями не услышала внутренний голос, который советовал ей выбрать благородную профессию учителя. Руководствуясь принципом «лучше поздно, чем никогда», Татьяна поступила на специальность «Педагогика и методика начального обучения», а потом и на дефектолога.

– К делу жизни шла очень долго, – поделилась она. – Можно сказать, что в нужное русло меня направила судьба.

Сегодня Татьяна работает заместителем директора по воспитательной работе в КГУ «Специальная школа-интернат № 2» Управления образования Восточно-Казахстанской области. Отметим, что деятельность этого учебного заведения направлена на создание коррекционно-развивающей среды для детей с особыми образовательными потребностями, а именно – с нарушением слуха и речи. Кроме стандартного обучения у ребят развивают творческие способности, а самое главное – навыки самостоятельной жизни.

– Коррекционно-развивающая работа проводится как в учебной деятельности, так и во внеурочной, из этого складывается образовательная среда, – объяснила педагог. – Вместе с тем коррекция развития не сводится только к усвоению знаний и навыков, в процессе специального обучения перестраиваются психические и физические функции, формируются механизмы компенсации дефекта, им придаётся новый характер.

Так, на протяжении 15 лет требовательный, но справедливый учитель Татьяна Викторовна для своих подопечных стала не просто учителем, но и другом, на которого можно положиться.

– Наша школа небольшая, – отметила Татьяна, – поэтому в коллективе складываются доверительные отношения между учителями и учащимися. А по-другому, мне кажется, быть не может.

Она уверена, что такая работа, как педагог, не может быть просто работой, это призвание, которому нужно соответствовать.

– Я считаю, что профессия учителя – это великая миссия, – подчеркнула педагог. – Ведь он несет свет знаний, дарит душу и частицу сердца детям. Её просто невозможно оставить за порогом. Конечно, иногда задумываюсь, а получилось бы у меня работать в другой сфере? Наверное, да, но в школе особая энергетика: видишь, как дети растут и развиваются на твоих глазах, заряжаешь их позитивными эмоциями и развиваешься сама.

У коллег Татьяна тоже пользуется заслуженным авторитетом. Они называют ее профессионалом, влюбленным в свое дело.

– Татьяна Викторовна – чуткий педагог, преданный своему делу и беззаветно любящий детей, – отметила руководитель методического объединения учителей начальных классов Специальной школы-интерната № 2 Любовь Карменова. – Для нее характерны трудолюбие, настойчивость и, пожалуй, самое главное – влюблённость в свою профессию, чувство ответственности за то, что она делает. Татьяна Викторовна полна сил, энергии, задора и творческих замыслов. На ее уроках все продумано до мелочей, одно задание сменяется другим, и каждое требует от детей не просто механического выполнения, а заставляет думать, сравнивать, сопоставлять, делать выводы. Она уважает достоинство и личность каждого. Всегда готова внимательно выслушать, разрешить наши сомнения, дать умный и добрый совет, вселить уверенность.

Сама Татьяна, слушая мнение коллеги, смущенно улыбается и говорит, что соответствовать высокому званию учителя ей помогают улыбки и любознательный взгляд учеников.

Татьяна Кравченко

Район Алтай