Владимира и Достоевский

Ровесница независимости, семейчанка Владимира Соловьёва, с юных лет восхищается творчеством Фёдора Михайловича Достоевского.

И неудивительно, что вдумчивая и начитанная девушка решила посвятить себя служению памяти великого русского писателя. Работая заведующей сектором экспозиционно-выставочной работы литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского в Семее, Владимира преданно продолжает дело основателей единственного в Казахстане музея, где жил и работал писатель.

Влада родилась в Семипалатинске, когда молодая республика Казахстан, только недавно объявив о своей независимости, делала первые шаги на мировом поприще в качестве суверенного государства. Вместе со своей страной девочка росла, крепла, училась и набиралась опыта.

Интересна история её удивительно нежного, красивого и редкого имени. Собственно, девочка узнала о том, что её зовут Владимира только в первом классе, когда классная руководительница впервые обратилась к ней, назвав полным именем. До тех пор она была уверена, что зовут её Влада, и никак иначе.

Оказалось, что это редкое и благозвучное имя дочери выбрала мама Ирина Соловьёва. Именно так звали дочь командарма Иеронима Уборевича. И молодая мама решила, что сочетание Владимира Владимировна будет необычным и оригинальным для её дочери.

– Став взрослой, я сумела оценить красоту своего имени. Оно звучит красиво и мощно, и при этом в нём слышатся нотки женственности и мягкости, – считает наша героиня.

Можно сказать, что Влада выросла в стенах литературно-мемориального музея Фёдора Достоевского. Девочка в течение многих лет жила в мире, так или иначе связанном с именем великого писателя, жившего в Семипалатинске в середине XIX века. Влада участвовала в многочисленных концертах и мероприятиях, детских конкурсах и викторинах, которые регулярно проводятся в стенах музея Достоевского. А в 2003 году ей посчастливилось познакомиться с праправнуком писателя, который приезжал в Семипалатинск, где проходила научно-практическая конференция. Сейчас, много лет спустя, Владимира с трепетом вспоминает этот знаменательный в её жизни день.

Так, исподволь, мелкими шажками, этот литературный мир потихоньку захватывал девичье сердце. Сама Влада осознала эту любовь к живому слову Достоевского в юности, когда в 11-м классе им на лето задали прочитать его роман «Преступление и наказание». Большинство одноклассников ограничились кратким описанием романа, некоторые, скрепя сердце, прочитали произведение, но не сумели оценить его красоты и глубокой философии. А вот Владимиру мир Раскольникова и его окружения буквально захватил. Она зачитывалась романом, восторгаясь глубиной философии Достоевского, образами, описанными на страницах его знаменитого романа.

Выбирая профессию, Влада Соловьева решила посвятить себя глубокому изучению английского языка. Его она стала учить с 4-летнего возраста. Конечно, тогда на этом настояла мама, но вскоре и сама Влада почувствовала свою любовь к языкам и стала с удовольствием совершенствовать свои знания. Она поступила в Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет на переводческое дело, а потом их специальность объединили с педагогами, что дало возможность выпускнице получить право на преподавательскую деятельность.

Однако судьба распорядилась иначе. Влада окончила второй курс университета, когда музей Достоевского, готовящийся к приему важной международной делегации организации «Мэры за мир», остановил свой выбор на юной студентке и её преподавателе, поручив им подготовить экскурсию о жизни и творчестве Достоевского на английском языке.

– Мы основательно изучили биографию писателя, его творческий путь. А потом я перевела свою экскурсию уже на английский язык. Это было моё первое серьёзное знакомство с Достоевским, уже не с позиции восторженного читателя, а именно в качестве исследователя. Сегодня я не просто знаю биографию писателя от а до я, я его буквально чувствую. Много читаю и размышляю, впитывая в себя каждую прочитанную главу, обдумывая образы и мысли, которые Достоевский хотел донести до своих читателей. Проводя экскурсии для многих иностранных гостей, я вижу, с каким уважением они относятся к творчеству писателя. Люди со всего мира приезжают сюда, чтобы соприкоснуться с его творчеством и наследием. И мне приятно осознавать себя частичкой этого прекрасного действа, – призналась Владимира Соловьёва.

Так, незаметно для самой себя, Владимира нашла себя в профессии, став экскурсоводом в музее Достоевского. Именно она принимала всех иностранных гостей, совершенствуя язык, чтобы свободно общаться с посетителями.

– Моя мечта – сдать экзамен по английскому языку и получить соответствующий сертификат, подтверждающий уровень моих знаний. Но и сейчас мой английский совсем не плох. Мы свободно понимаем друг друга, когда в наш музей приходят англоязычные гости. Вообще, знание языка даёт мне свободу и шанс быть на равных в любой ситуации. Когда я езжу на международные форумы и конференции, то не чувствую дискомфорта из-за того, что просто не понимаю, о чём там идет речь. Так что не зря я много лет корпела над учебниками и зубрила правила, – улыбается Влада.

Несколько лет назад Владимира перешла в сектор экспозиционно-выставочной работы, который теперь и возглавляет. Эта работа захватила молодую исследовательницу с головой. Организация каждой новой выставки для неё – это новый экзамен, который надо сдать с честью, проявив творчество и оригинальность мышления.

Многие ошибочно думают, что деятельность работников литературного музея, связанного с деятельностью одного писателя, заключается лишь в изучении его жизненного и творческого пути. Однако это не так – рамки и, вообще, какие бы то ни было ограничения здесь просто отсутствуют. В музее Достоевского можно увидеть выставки детского творчества, изделий декоративно-прикладного искусства, а также посвящённые творчеству самых разных писателей и поэтов. К примеру, в прошлом году большая часть мероприятий музея была приурочена к 175-летию Абая Кунанбайулы. В этом году Владимира с коллегами готовится к юбилейной дате Михаила Булгакова. Совместно с музеем «Ясная поляна» разрабатывается проект, посвящённый 200-летию Фёдора Достоевского.

По словам Владимиры, создавать выставки – работа не из лёгких. Тут важна каждая мелочь. Главное – правильно составить концепцию будущей выставки и продумать композицию. А сделать это можно, только предварительно тщательно изучив тему, которой она будет посвящена.

– Музейная работа не скучна и не рутинна. Наоборот, в ней так много интересного! Исследования, которые мы проводим, вдохновляют, заставляют по-новому на многое взглянуть, искать новые пути для реализации задуманного. Так, в период пандемии мы научились активно использовать возможности социальных сетей. Записываем лекции, делаем фильмы, проводим викторины и конкурсы. Это расширило рамки общения. Ведь друзьями музея через социальные сети стали люди, проживающие далеко за пределами Семея, – говорит наша героиня.

А ещё Влада призналась, что ей далеко не безразлично, что она работает именно в музее Достоевского, расположенном в Семее. В мире есть семь музеев, посвящённых писателю. Но именно в этом городе находится мемориальная квартира, где жил и работал Достоевский, находясь в ссылке. Сегодня домик, где он жил, – это часть литературно-мемориального музея писателя. И здесь сохранилось всё, словно Фёдор Михайлович несколько минут назад вышел из этих комнат, чтобы навестить друзей или отправиться на службу в военную комендатуру.

– Я часто прихожу в эти старинные комнаты только для того, чтобы просто ощутить мир Достоевского. Мне интересно, какие мысли посещали Фёдора Михайловича в этом доме. Как он встречался с друзьями, делился с ними планами на будущее. Кстати, именно здесь, в этом скромном бревенчатом домике, писатель впервые задумал написать один из великих своих романов – «Идиот», осуществив свою мечту много лет спустя, написав роман о прекрасном человеке. Здесь, в Семипалатинске, когда позади остались каторга и ужасы ссылки, Достоевский пришёл в себя и вернулся к литературе, стал писать, сидя за столом в этом крошечном уютном кабинете, – говорит Владимира Соловьёва.

Впереди у Владимиры много новых проектов и, возможно, научных открытий. Иначе и быть не может, если человек поглощён любимым делом и готов видеть удивительное в давно привычных вещах.

Софья Соболевская

Фото из архива Владимиры Соловьёвой

Семей