Владельцем ТЭЦ Риддера стал беспрерывно депутатствующий с 2014 года бизнесмен от Amanat

Владельцем теплоэнергоцентрали (ТЭЦ) Риддера стал депутат маслихата Алматы – член партии Amanat Амиржан Набиев, передает корреспондент агентства как сообщает КазТАГ.

«Новый собственник ТЭЦ (Риддера – КазТАГ) Амиржан Набиев обещал закрыть все долги за свой счет. На сегодняшний день (долг – КазТАГ) составляет Т5,5 млрд», — сообщили в пресс-службе министерства энергетики в пятницу.

ТЭЦ перешла под контроль ТОО «АТРИКС-СТРОЙ», которой руководит депутат. Данная компания является застройщиком в Алматы.

Отметим, что Набиев является депутатом маслихата Алматы с 2014 года. Примечательно, что, будучи застройщиком, он возглавляет комиссию по экономике, финансам, активам, развитию государственного управления и общественной безопасности. Также примечательно то, что, будучи застройщиком, он возглавлял комиссию по направлению «Модернизация инфраструктуры ЖКХ, сетей водо- и теплоснабжения, укрепление жилищной инфраструктуры».