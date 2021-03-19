Вкусный Наурыз

В преддверии Наурыза в литературно-мемориальном музее Фёдора Достоевского в Семее накрыли дастархан и рассказали о главных блюдах этого долгожданного весеннего праздника.

В одном из залов сотрудники музея установили низкий стол, а вокруг всё застелили национальными лоскутными одеялами. Здесь же можно было увидеть самовар и сундуки с орнаментом.

Главными гостями праздничной встречи стали представительницы казахского культурного центра «Айша Биби». Расположившись за круглым дастарханом в национальных костюмах, они пробовали блюда, в том числе и «Наурыз коже», с радостью делились своими семейными рецептами.

– «Наурыз коже» – это главное блюдо праздника. Он является символом достатка и изобилия, а состоит из семи ингредиентов, – напомнила председатель казахского культурного центра Айман Бокпасарова.

В свою очередь Камшат Абдилкызы рассказала о способах приготовления баурсаков, которых знает огромное множество. При этом она отметила, что и форма баурсаков тоже имеет большое значение.

– Раньше в тесто для баурсаков добавляли только яйца. В итоге они долго хранились и не портились. Когда одного из родственников призвали в армию, мы напекли ему такие баурсаки, чтобы в пути он не проголодался, – рассказала Камшат апа.

Заведующая отделом массовой работы музея Ф. Достоевского Салтанат Сексембаева отметила, что встреча прошла очень познавательно и интересно. Ведь в беседе приняли участие и молодые домохозяйки. Девушки рассказали о своих рецептах и признались, что готовить национальные блюда сейчас стало намного проще, так как все ингредиенты можно свободно купить в магазинах. От этого они стали ещё вкуснее, считают участницы.

После того как опытные хозяйки раскрыли все секреты праздничного дастархана, они прочитали бата, пожелав всем казахстанцам добра, здоровья, счастья и мирного неба над головой.

Руслан Шакабаев

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Семей