Вкусная ёлка

В семьях мастериц Антонины Клиновицкой и Людмилы Евдоковой всегда накануне Нового года пекут имбирные пряники по старинным поморским рецептам, чудом сохранившимся в роду.

Новогоднее чудо

Украшение новогодней ели – одна из старинных традиций. Волшебным образом обычное дерево превращается в сказочную красавицу, вокруг которой водят хороводы. Такая ёлка создает атмосферу праздника и того самого новогоднего чуда, в которое верят не только дети, но и многие взрослые.

Вспомните трепет, с которым из шкафов и кладовок достают коробку, внутри которой хранятся ёлочные игрушки. Во многих семьях они собраны несколькими поколениями. Многие разглядывают их как старинных друзей, показывают своим детям, рассказывают новогодние истории, связанные с этими игрушками. Они символ единения семьи, преемственности поколений. Поэтому так важно, чтобы ёлку непременно наряжала вся семья, соблюдая традиции, принятые предыдущими поколениями.

Розовых пряников, шишек золотых!

А ещё Новый год – это повод для полёта творческой фантазии, кулинарных шедевров и экспериментов. Можно сразу всё объединить. Тем более если речь заходит о выпечке традиционных рождественских имбирных пряников.

Этот обычай пришёл к нам из Средневековья, когда в Германии при монастырских аптеках делали имбирно-медовые пряники, служившие своеобразным лекарственным средством от простудных заболеваний.

Однако пряники были настолько вкусными, что стали любимым лакомством, особенно у детей. Потому неудивительно, что в германских семьях появилась традиция украшать рождественскую ёлку не только яблоками, но и имбирными пряниками, испечёнными в виде различных фигурок. Обычай сохранился до наших дней, а количество рецептов имбирных пряников удивляет своим разнообразием.

Так, типично немецких имбирно-медовых пряников (Honig-Lebkuchen) насчитывается больше десятка видов: из коричневого теста, глазирoванных сахаром или шоколадом (Braun-Lebkuchen); прямоугольных, из светлого, бисквитоподобного теста, без глазури и наполнения (Weiße-Lebkuchen); с большим количеством миндаля и лесных орехов (Elisen-Lebkuchen); с марципаном, коньяком, виски и вишнёвым брэнди (Herren-Lebkuchen). И это далеко не все из возможных вариантов.

Отметим, что имбирные пряники до сих пор применяются в качестве лекарственного «препарата». Для страдающих диабетом есть специальный сорт диетических пряников (Diät-Lebkuchen), испечённых в соответствии со строгими медицинскими нормами.

Семейные традиции

Мастерица на все руки, руководитель клуба женского рукоделия «Надежда» Антонина Клиновицкая научилась печь имбирные пряники ещё в детстве у одной из родственниц, приезжающих к бабушке в гости. С тех пор практически ни один Новый год или Рождество в их семье не обходится без этой ароматной выпечки.

– Для нашей семьи это важная традиция. Тесто простое, поэтому в его приготовлении принимают участие и дети и внуки! – рассказывает Антонина Клиновицкая. – Они любят украшать пряники разноцветной глазурью и кулинарными бусами. Делают самые разнообразные фигурки. Благо, сегодня можно найти множество формочек для печенья. Впрочем, мы иногда экспериментируем – делаем из теста колбаски толщиной с мизинец и лепим из них фигурки. Чем они необычнее, тем веселее.

Кстати, семейным рецептом мастерица щедро делится с подругами и знакомыми. В прошлые годы она даже несколько раз проводила мастер-классы по украшению имбирных пряников айсингом (глазурью).

В этом году на праздничном столе Клиновицких имбирные ёлочки, пряничные домики и различные сказочные персонажи.

Свой рецепт имбирных пряников для украшения елочки есть и у Людмилы Евдоковой, тоже знатной мастерицы и рукодельницы, одной из активисток клуба женского рукоделия «Надежда». Несколько лет назад Людмила Павловна решила вместо обычного печенья испечь к Новому году имбирные пряники. Благо, когда-то давно сохранила рецепт теста, опубликованного в прежде популярных отрывных календарях.

– Когда испекла первые пряники, результат меня просто поразил: такие праздничные и нарядные они вышли. Потом я стала экспериментировать: для окрашивания глазури использую естественные пищевые красители: свёклу, морковь, куркуму. Последняя придает глазури насыщенный жёлтый цвет, – рассказывает Людмила Евдокова.

Пряники мастерица любит дарить друзьям и знакомым. Особенно детям. В свою бытность руководителем детской студии творчества «Уют» Людмила Павловна накануне Рождества выпекала целую гору пряников, чтобы было чем угощать колядовщиков. В этом году напекла тоже много пряников, чтобы украсить ёлочку во время краеведческой гостиной, посвящённой празднованию Нового года, которую проводили члены краеведческого общества «Прииртышье».

Кстати, чтобы имбирные игрушки на ёлке сохранялись подольше и были не таким хрупкими и ломкими, Людмила Евдокова добавляет в тесто больше соли. И тогда игрушки из такого теста можно хранить два, а то и три года.

Советы и хитрости

Чтобы имбирное тесто было не только сладким, но ещё и с легкой ноткой «свежести», рекомендуют использовать комбинацию корицы, имбиря и дополнительных специй. Это могут быть гвоздика или даже чёрный перец. По словам Антонины Клиновицкой, он придаёт пряникам неповторимый вкус и аромат. Но, как говорится, на любителя. Для своего теста Антонина использует ржаную муку и жжёный сахар. А вот Людмила Евдокова вместо сахара предпочитает использовать мёд.

Тесто должно получиться плотным — тогда при выпекании лакомство не превратится в сухарь. Но не стоит перебарщивать с мукой. И обязательно нужна сода или любой другой разрыхлитель: именно они влияют на консистенцию теста.

Список продуктов для приготовления таких имбирных пряников достаточно прост, приобрести их можно в ближайшем магазине. Необходимо лишь учесть, что сливочное масло придаст тесту мягкость и особую сладость, вода сделает его более воздушным, не утяжеляя, как молоко, а вот смесь специй и приправ даст необходимый холодок и остринку, что и является визитной карточкой этих пряников.

Вот так, весело, всей семьей, можно готовить новогодние или рождественские имбирные пряники. Пробуйте, дарите радость и праздничное настроение своим друзьям, родным и знакомым! С наступающим Новым годом!

Екатерина Гуляева

Фото автора и Антонины Клиновицкой