ВКТУ им. Даулета Серикбаева: традиции и инновации

Восточно-Казахстанский технический университет имени Даулета Серикбаева с каждым годом улучшает свои позиции, повышая качество образования и развивая партнёрские отношения с отечественными и зарубежными организациями.

В июне 2020 года университет изменил организационно-правовую форму на Некоммерческое акционерное общество «ВКТУ им. Д. Серикбаева» со 100-процентным участием государства. Внедрён международный стандарт «Система менеджмента противодействия коррупции». Идёт процесс международной сертификации международным агентством QualityAustria (Австрия). Одним словом, за последние годы в главном техническом вузе Восточного Казахстана произошло много положительных изменений.

Основные достижения одного из ведущих высших учебных заведений страны озвучил на отчётной встрече ректор НАО «ВКТУ им. Д. Серикбаева» Жасулан Шаймарданов.

ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Отчитываясь перед общественностью региона о деятельности университета, ректор вуза подвёл итоги прошлого учебного года. Несмотря на то, что 2020-й был очень сложным для всей страны, в том числе для университета, удалось организовать качественную образовательную деятельность в условиях пандемии, обеспечив студентов и преподавателей необходимой технической цифровой инфраструктурой.

На базе вуза был открыт Центр образовательных технологий. Под руководством доктора из США Энтони Хетрика преподаватели обучились методике разработки онлайн-курсов с учётом лучших практик и прошли необходимое повышение IT-компетенций.

– За последние пять лет за счёт средств местного бюджета по образовательным грантам в нашем университете обучалось 477 студентов и по целевым заказам предприятий – 592 студента. По программе «Квалифицированный специалист» уже прошли обучение 88 человек. Все они трудоустроены и работают по специальности. В среднем трудоустройство выпускников нашего университета составляет 94 процента, – отметил Жасулан Шаймарданов.

Одним из достижений академической деятельности вуза является успешная реализация программ двудипломного образования. Сегодня ВКТУ реализует 45 базовых образовательных программ бакалавриата по основным направлениям региональной экономики. На их основе в пакете doubleDegree есть программы магистратуры и докторантуры, которые носят инновационный характер. Например, Colorado School of Mines (США), возглавляющая мировой предметный рейтинг, является вузом-партнёром по образовательной программе «Геология».

Прошедший год был успешным для вуза в научно-инновационной деятельности. Улучшена научно-исследовательская инфраструктура университета. Создано 14 центров компетенций и трансфера технологий, в которых сосредоточено современное наукоёмкое оборудование, процент обновления оборудования за прошлый год превысил 34 процента.

Что немаловажно, повысились заработные платы профессорско-преподавательского состава ВКТУ.

ИНЖЕНЕРЫ – СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

Жасулан Шаймарданов констатировал, что в последние годы инженерные специальности не востребованы среди выпускников школ и абитуриентов. По его мнению, такая тенденция может обернуться тотальным дефицитом технических специалистов в будущем.

– Университет внедрил модель практико-ориентированной подготовки инженерных кадров, реализуемую на принципах непрерывности и накопления результатов образования по этапам «предуниверситет – университет – постуниверситет». Такая модель гарантирует высокий уровень конкурентоспособности выпускника нашего вуза на рынке труда, – сообщил Жасулан Шаймарданов.

В ВКТУ реализуется проект «Инженерные классы», направленный на подготовку школьников к инновационной и изобретательской деятельности.

Сейчас в школах области действуют 11 инженерных классов с углубленной физико-математической подготовкой, в этом году планируется открытие ещё 14 классов.

– Начиная с седьмого класса, дети углублённо занимаются профильными предметами, проходят практику в университете, чтобы к окончанию школы уже свободно ориентироваться в выборе будущей профессии. Повысить привлекательность инженерных специальностей вуз пытается с помощью различных интересных для школьников проектов, – сказал ректор вуза.

ДЛЯ БУДУЩЕГО АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Развитие масштабной атомной промышленности в Казахстане, о чём говорил в Послании Президент страны Касым-Жомарт Токаев, требует подготовки специалистов в этой сфере. ВКТУ совместно с АО «УМЗ» занимается этим направлением с 2017 года.

– В марте 2017 года нашим вузом также подписано соглашение о научно-техническом сотрудничестве с АО «НАК «Казатомпром», в рамках которого нами проводится подготовка специалистов в сфере переработки урана, металлургии редких металлов и производства конструкционных материалов. С 2017 по 2021 год по образовательным программам магистратуры и бакалавриата успешно завершили обучение 15 человек, в числе которых работники завода, а также выпускники вузов. Продолжают обучение за счёт образовательных грантов областного акимата и АО «УМЗ» ещё 15 студентов и магистрантов, – проинформировал спикер.

По его словам, к реализации образовательных программ привлечены крупные учёные атомной отрасли из МГТУ им. Н.Э. Баумана, НИЯУ МИФИ, НИ ТПУ, СПбГТИ(ТУ), НИТУ МИСиС.

– Результатом сотрудничества с зарубежными вузами-партнёрами стало привлечение ведущих учёных к проведению занятий, совместных летних школ, разработке и реализации совместных и двудипломных образовательных программ. В настоящее время совместно реализуемые образовательные программы ВКТУ и НИЯУ МИФИ насчитывают семь направлений подготовки по бакалавриату и магистратуре, по которым обучаются 53 студента, – заявил ректор ВКТУ.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы ВКТУ им. Д. Серикбаева