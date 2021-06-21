Включили тепловой режим

В регионе ввели ограничения на передвижение большегрузного автотранспорта в жаркую погоду.

Инспекцией транспортного контроля (ИТК) по Восточно-Казахстанской области проведена акция под названием «Приёмная на дороге» на участке автодороги Усть-Каменогорск – Калбатау. В мероприятии приняли участие руководитель ИТК по ВКО Кенжибек Мукашев, Восточно-Казахстанский транспортный прокурор Ерлан Толеген и представители проектного офиса «Шығыс – адалдық алаңы» Думан Кенжегазин и Э. Нурсеитова.

В ходе акции особое внимание уделили раздаточному материалу разъяснительного характера. В нём содержалась информация о профилактике и предупреждении коррупционных правонарушений при проведении транспортного контроля специалистами инспекции, создании прозрачной атмосферы деятельности специалистов при проведении транспортного контроля на дорогах области, а также благоприятных условий операторам перевозочного процесса для обращения прямо на автомобильных дорогах, правовом просвещении и информировании перевозчиков по вопросам транспортной безопасности и другие наглядные рекомендации.

– В рамках акции также проинформировали операторов перевозочного процесса региона о введении на территории области с 1 июня по 15 августа текущего года, с 11-00 до 21-00 ограничения движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше восьми тонн при температуре воздуха выше 25 градусов Цельсия, – сообщил Кенжибек Мукашев. – Ограничения касаются организации движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования республиканского значения Республики Казахстан (тепловой режим).

В ходе мероприятия передвижение четырёх автомашин было ограничено в связи с превышением весовых параметров в пределах теплового режима, согласно приказу и.о. министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан «Об организации движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования республиканского значения Республики Казахстан».

Ерик Абитов

Фото ИТК ВКО