Включи креатив!

Экологический онлайн-марафон запустила Восточно-Казахстанская областная библиотека имени А. С. Пушкина.

По мнению сотрудников библиотеки, забота о природе заключается не только в проведении субботников, посадке деревьев и участии в других похожих акциях, но и в получении достаточной информации об окружающей среде и проблемах экологии.

Так, было решено организовать экомарафон «Читаем. Познаем. Оберегаем». Продлится он до 20 сентября.

Участвовать могут все желающие. От них требуется лишь прочитать книгу о природе и экологии, после чего донести до остальных людей её содержание абсолютно любым удобным им способом – это может быть рисунок, видеоматериал, изделие декоративно-прикладного искусства либо научный проект. В этом деле полёт фантазии и креатив экомарафонцев не ограничен.

– Цель марафона – расширить представление читателей о гармонии с природой, бережном отношении к ней, а также привить людям любовь к чтению, – отмечают организаторы.

Так как акция проводится в дистанционном формате, участникам нужно отправить свою работу на страницы областной библиотеки в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram, Facebook, при этом не забыть использовать хештеги #Марафон, #ЭкологическийМарафон, #ЗащитимПрироду, #ЭкоМир, #ПриродаМойДом, #СохранимПрироду.

Ания Есмухамет