Вклад в будущее страны

Жители Восточно-Казахстанской области отдают голоса за депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней.

К реализации своего избирательного права восточноказахстанцы подходят ответственно. С раннего утра на всех избирательных участках многолюдно, но все проходит с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Не исключение избирательный участок № 110, расположенный в КГУ «Средняя школа № 32» акимата Усть-Каменогорска. Председатель участковой избирательной комиссии № 110 Ольга Филатова говорит, что отдать свой голос люди приходят в хорошем настроении. Ведь каждый понимает, что это его гражданский долг.

– Считаю, мы должны проявлять активную позицию и участвовать в политической жизни страны, – сказала жительница Усть-Каменогорска Ирина Ситникова. – Ведь, возможно, мой голос окажется решающим.

Ещё один избиратель Ольга Агеева отметила, что участие в выборах стало семейной традицией.

– Выборы – это возможность проголосовать за ту партию, которую ты поддерживаешь, – отметила Ольга Агеева. – Наша семья всегда принимает участие в голосовании.

Александра Исаева

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