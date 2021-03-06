Визитная карточка города

Земли Семейского Прииртышья были населены с каменного века, об этом свидетельствуют многочисленные археологические находки. С незапамятных времён до нашего времени здесь происходят события, имеющие огромное историческое значение. Разумеется, это отразилось и на архитектуре города.

Сотни лет Семей рос, строился и приобретал свой неповторимый образ. В прошлом году Президент РК Касым-Жомарт Токаев присвоил городу статус исторического центра. И на сегодняшний день он является визитной карточкой Казахстана с исторической точки зрения. О местных памятниках архитектуры рассказала член краеведческого общества «Прииртышье» Екатерина Гуляева.

– Говоря о памятниках, которыми гордятся семейчане, конечно, нужно рассказать о целом комплексе, ставшем визитной карточкой современного Семея. Это мемориальный комплекс на острове Бейбітшілік – мемориал «Сильнее смерти», который был построен в начале 90-х годов прошлого века в память о жертвах ядерных испытаний Семипалатинского ядерного полигона. В 2011 году рядом с ним была построена еще одна стела – стела Мира, как призыв отказаться от ядерного оружия. В Семее очень много памятников, посвящённых деятелям литературы и культуры – Абаю, Шакариму, Мухтару Ауэзову, Алихану Бокейханову, Амре Кашаубаеву и многим другим известным деятелям, – рассказывает Екатерина Гуляева.

Это напоминание о том, что в разные годы, эпохи и формации в Семипалатинске, Семее жили, работали и творили величайшие классики казахской литературы и искусства. Дань уважения тем, кто оставил богатейшее наследие, пополнив мировую культуру бесценными произведениями.

Семей ещё и город музеев, это известно всем. И каждый из них уникален, обладает своей неповторимой атмосферой, заставляя пытливых посетителей возвращаться сюда вновь и вновь.

– Например, музей Ф. М. Достоевского – это единственный музей, посвященный Достоевскому, в Казахстане, – продолжает Екатерина. – В мире таких музеев насчитывается только семь. И один из них – в нашем городе. Также гордостью Семея является музей имени семьи Невзоровых. В нём собрана уникальная коллекция полотен кисти художников Казахстана, а также ценнейшее собрание полотен, посвящённых искусству Европы и Азии в период XVIII, XIX, XX и даже XXI веков. Здесь собрана уникальная коллекция художественных произведений, которыми восхищаются не только горожане и гости города, но и многочисленные иностранные туристы. Я горжусь своим городом, бесконечно его люблю и хочу, чтобы здесь сохранились исторические памятники, чтобы семейчане с трепетом относились к своей истории, ценили каждое его здание, каждый дом, дарили им новую жизнь. И тогда Семей действительно будет с гордостью носить статус исторического центра Казахстана.

Флора Левина

Семей