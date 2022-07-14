Виват, «Золотой Тургусун»!

В живописном месте района Алтай, там, где бирюза Бухтармы соединяется с изумрудными водами Тургусуна, прошёл юбилейный 15-й международный фестиваль искусств «Золотой Тургусун – 2022», посвящённый памяти основателя фестиваля, уроженца села Кутиха, писателя и поэта, почётного гражданина ВКО Александра Ивановича Егорова.

Кроме того, организаторы мероприятия сделали акцент на Год детей в Казахстане, а также Год народного творчества и культурного наследия СНГ, объявленного Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым.

Лично для меня фестиваль начался ещё в такси со знакомства с художницей Еленой Беловой. Мы с ней обе ехали на «Золотой Тургусун» впервые, она как участница в номинации «Изобразительное искусство», я – в номинации «Фотография».

Елена – экономист по профессии и художник по призванию, после выхода на пенсию посвятила себя любимому занятию. Талант живописца, видимо, тихо дремавший до поры до времени, прорвался как лавина в её работах: нежных цветах, нарисованных акварелью, ярких натюрмортах, собранных на собственном столе, и умопомрачительных пейзажах, срисованных с фотографий индонезийских рисовых полей и песчаных пляжей или полей подсолнечника, увиденных собственными глазами.

Картины Елены уже побывали на трёх выставках за пределами Казахстана.

– Осенью прошлого года я впервые решилась участвовать в конкурсах и отправила в электронном виде четыре работы на конкурс-выставку «Рождественский фестиваль» в Новосибирске. К моему удивлению, три из них прошли, и уже оригиналы пробыли там целый месяц с середины декабря, – рассказывает художница.

В конце марта ещё одна её картина под названием «Запах весны» попала на выставку Art Connexion Mondiale – Exposition D’aquarelles France, которая проходила во Франции и Польше. А уже в мае её любимая работа «Снегопад» была выставлена на экспозиции Young forever в Тиране, Албания. И во Франции, и в Албании Елена Белова была единственным представителем Казахстана.

Забегая вперёд, расскажу: на «Золотом Тургусуне» Елена стала лауреатом в номинации «Изобразительное искусство» и нашла поклонницу и ученицу, 12-летнюю Дарью Никитину. Как наставник, она дала юной художнице несколько практических советов по рисованию. На этом конкурсе Даша тоже не осталась без поощрения, за свои карандашные наброски и рисунки в стиле анимэ она получила специальный диплом «Надежда».

Вечером первого дня состоялось официальное открытие фестиваля, на котором собрались все участники и гости, кто уже успел добраться до места назначения, представители районного акимата и организаторы. Заместитель акима района Алтай Жанна Аскарова тепло приветствовала всех присутствующих и пожелала участникам фестиваля творческих успехов.

– Мы очень благодарны всем нашим организаторам, которые каждый год трепетно относятся к проведению фестиваля, и надеюсь, что сегодняшний конкурс откроет новые лица, новые имена в разных видах искусства, – сказала Жанна Аскарова.

Следующее приветственное слово произнесла президент «Золотого Тургусуна» Раиса Шульмина. Она отметила, что многожанровый фестиваль искусств, организованный Александром Ивановичем с особой любовью и искренностью, нацелен на то, чтобы привлечь молодое поколение к традиционной народной культуре.

– Аналогов подобных фестивалей я не знаю. Они есть узконаправленные, бардовские, вокально-исполнительского искусства, поэтические, но не так, как здесь, – все жанры вместе. Александр Иванович очень ценил своё детище, и наша задача продолжать его дело. Я поздравляю всех, что после двухгодичного онлайн-формата мы наконец встретились в режиме реального времени, – говорит Раиса Алексеевна.

После официальной части, по традиции казахского гостеприимства, бабушки приветствовали присутствующих угощением-шашу, а дальше вечер продолжился концертной программой и открытым микрофоном.

Зрители с восторгом приняли классическую Hallelujah в сочетании скрипки и саксофона от дуэта сестёр Елены Вольхиной (скрипка) и Любови Дарибаевой и зажигательные танцевальные мелодии на аккордеоне от дуэта Vero – Артёма Ситникова и Замиры Мадьяровой.

За этот вечер было спето много песен, рассказано несколько небольших рассказов и прочтено интересных стихов. Но самое большое впечатление на меня произвело произведение поэта и журналиста Ильи Кулёва «Неперспективное село» в прочтении одной из участниц. Первый вечер на Тургусуне закончился на позитивной ноте – песнями под гитару у костра и знакомством с интересными людьми.

Во второй, конкурсный, день фестиваля на общей поляне чувствуется оживление, приезжают новые участники. По словам организаторов, всего в конкурсе участвовали 93 человека – это и вокалисты, и авторы песен, стихов и прозы, и фотографы, и художники. Члены жюри распределили музыкантов по группам – отдельно бардов, поэтов и отдельно вокалистов для отборочного тура.

С бардами и авторами работала старожил фестиваля, постоянный гость и председатель творческого жюри Ирина Орищенко из Горно-Алтайска, Республика Алтай. Ирина – автор и исполнитель собственных песен, лауреат многих международных фестивалей и конкурсов авторской песни, родилась в Ленинграде, но много лет прожила в ВКО.

Сами конкурсные выступления начались после обеда. Звучали не только бардовские песни, но и классические нежные мелодии.

Сразу после завершения конкурсных номеров прошёл проливной дождь, погода словно только и ждала, чтобы все конкурсанты успели выступить. По словам президента фестиваля Раисы Шульминой, ни один из 13 оффлайн-фестивалей ещё не проходил без дождя.

Открытием фестиваля стал 20-летний Нуржан Дигдаров, студент 3-курса ВКУ им.

С. Аманжолова из города Алтай, который только начал свой творческий путь. Нуржан сочиняет стихи, учится рисовать и интересуется фотоискусством. Ему вручили специальный диплом «Первые шаги» в номинации «Поэзия».

– Спонсором нашего юбилейного фестиваля выступило ТОО «Kazzinc», поэтому ни один участник не уйдёт сегодня без диплома и памятных подарков, – отметила Раиса Алексеевна перед оглашением результатов конкурсов.

После награждения организаторы объявили открытый микрофон, где мог выступить каждый желающий, а дальше все оставшиеся, самые стойкие к погодным условиям участники снова пели песни с «гитарой по кругу», теперь уже у костра.

Вместо послесловия

Два дня многожанрового международного фестиваля «Золотой Тургусун – 2022» пролетели на одном дыхании. За это время я успела познакомиться со многими интересными людьми, фотографами, художниками, поэтами и бардами. Многие из них уже отметили свои 50- и 60-летние юбилеи. Это люди, которые не говорят о болячках, увлечены жизнью, путешествиями и любимыми хобби, они берегут природу и дарят свой позитив всем, кто встречается на их жизненном пути. В неспешных беседах нет обсуждения политики, религии, разделения на национальности и страны. Зато есть более интересные темы для разговора, есть что рассказать о последней поездке и о планах на будущее. Поговорить о новых видах фотоаппаратов или о том, где лучше заказать походный душ, для них гораздо полезнее и увлекательнее.

Хотя в целом возраст участников фестиваля был самым разнообразным: самой маленькой участнице «Золотого Тургусуна», Елизавете Рыжковой из села Черкаин (Шыркаин), 8 лет, а самому взрослому – Владимиру Феофановичу Микову, краеведу, энциклопедисту, обладателю одной из самых больших коллекций минералов в ВКО – в этом году исполнится 85 лет.

Красной нитью через все песни, стихи, прозу, картины и фотографии, мастер-классы и другие активности этих двух дней звучали просьба и пожелание участников и гостей «Золотого Тургусуна» – «Виват, фестиваль – да будет фестиваль!».

Аяужан Утеулинова

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