Вирус не сдаётся

Первым компонентом вакцины от COVID-19 привито 99,7 процента населения ВКО, подлежащего вакцинации.

В ходе брифинга в СЦК аким ВКО Даниал Ахметов отметил, что одним из волнующих событий, которое беспокоит широкую аудиторию, на сегодня остаётся ситуация с пандемией коронавируса.

– Область находится в зелёной зоне. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в 0,6 раза ниже общереспубликанского. За последние сутки зафиксировано не многим более 60 случаев КВИ, что в четыре раза ниже пикового показателя августа, – подчеркнул аким ВКО.

Вместе с тем в регионе продолжается вакцинация. В области функционируют 343 прививочных кабинета, на селе организованы передвижные пункты и мобильные комплексы. На данный момент первым компонентом вакцины от COVID-19 привито 99,7 процента населения, подлежащего вакцинации, второй компонент получили 92,7 процента.

При этом в области обеспечено необходимое количество мест в 39 ковидных отделениях. Медицинские организации имеют запас лекарственных средств и средств индивидуальной защиты на 90 дней. Работают 18 компьютерных томографов, 67 рентген-аппаратов, 370 аппаратов ИВЛ. ПЦР-тестирование проводят 20 лабораторий.