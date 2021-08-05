Медики всего мира сошлись во мнении, что перенесённая коронавирусная инфекция, даже в лёгкой форме, может привести к отдалённым тяжёлым последствиям. Подробнее об этом рассказала врач-педиатр участково-педиатрической службы КГП на ПХВ «Центр матери и ребёнка» Мөлдір Муталипова.

Вирус активно мутирует, и это, по словам Мөлдір Муталиповой, может увеличить количество осложнений и летальных исходов. Рассчитывать на получение иммунитета, переболев КВИ, неразумно. Прививка же обеспечивает иммунитет без таких рисков.

Ежедневно участково-педиатрическая служба регистрирует заражение коронавирусом у 4–5 детей.

– Вирус молодеет, дети тоже заражаются и болеют, – отмечает врач. – Всё же чаще взрослые заражают детей, а не наоборот. В большинстве случаев источником инфекции для ребёнка стала семья. Самые уязвимые – дети до года и подростки, дети-хроники. Поэтому необходимо соблюдать меры, предотвращающие заражение, в том числе и для детей.

В жаркую и тёплую погоду невозможно обойтись без прогулок. Выходить на улицу детям необходимо, но при этом нужно объяснить, какие правила они должны соблюдать. Мөлдір Муталипова предложила простую памятку для родителей, чтобы помочь им уберечь детей от заражения.

По возможности сохранять социальную дистанцию не менее двух метров. Если ребенок не может её соблюдать, нужно постараться обеспечить прогулку там, где нет тесного общения. Важно объяснить детям, что ни в коем случае нельзя дотрагиваться до лица, брать пальцы в рот, трогать нос, тереть глаза, потому что всё это дополнительные факторы распространения инфекции. Приучайте детей с самого раннего возраста к соблюдению правил личной гигиены. Воспитывайте любовь к чистоте личным примером. Чаще мойте руки с мылом, покажите детям, как это правильно делать. Всегда мойте руки после прогулок с ребёнком, игр, перед едой и после посещения туалета. Объясните детям, что грязные руки могут стать источником инфекции. Дети контактируют с окружающим миром не только руками, но и другими открытыми участками кожи. Их тоже необходимо своевременно продезинфицировать после использования тренажёров, катания на горках и т. д., а по возвращении домой рекомендуется не просто вымыть лицо и руки с мылом, но и принять душ.

Каждый родитель лучше, чем кто-либо знает, как заболевает его ребёнок. Поэтому при проявлении симптомов заболевания, при повышенной утомляемости детей необходимо оставить дома, понаблюдать за ситуацией.

– На сегодняшний день вакцинация взрослого населения является единственным эффективным методом борьбы против COVID-19, способным полностью остановить пандемию и вернуть человечество к привычному укладу жизни, – подчеркнула Мөлдір Муталипова. – Мы, взрослые, должны позаботиться о своём собственном здоровье и о здоровье наших детей.