Вирус где-то рядом

С начала пандемии в Казахстане зафиксировано 1 305 417 случаев заражения коронавирусом.

Продолжает лечение от КВИ 1 791 человек, 112 из них – в стационарах, причём десять пациентов находятся в тяжёлом состоянии, двое – в состоянии крайней степени тяжести, трое – на аппаратах ИВЛ.

Восточно-Казахстанская область, как и все другие регионы страны, находится в «зелёной» зоне риска по КВИ.

И вот уже кажется, что пандемия, как модно сейчас говорить, «всё». Но на самом деле вирус ещё где-то рядом. Как пример, локдаун в Шанхае с населением около 26 миллионов человек, который попал под полную изоляцию с 28 марта. Forbes.kz сообщил, что масштаб и скорость заражения новым вариантом «омикрон» в Шанхае можно сравнить только со вспышкой вируса в Ухане в конце 2019 года. Конечно, тяжесть этого штамма снизилась, но способность к передаче увеличилась, поэтому бессимптомных инфицированных становится всё больше.

«Есть также подозрение, что вспышка могла перекинуться в соседний Тайвань, где министр здравоохранения Чен Ши-чун на прошлой неделе сообщил, что число местных кейсов выросло до исторического максимума (1 209 случаев в сутки) впервые с начала глобальной пандемии. При этом в ведомстве Тайваня считают, что ежедневные показатели заболеваемости, скорее всего, будут ухудшаться», – отметило издание.

Между тем, исследователи из США озвучили влияние штамма COVID-19 «омикрон» на заболевания верхних дыхательных путей, в частности, трахеобронхита у детей. Как оказалось, этот вариант коронавируса увеличивает риск заболеть воспалением бронхов и трахеи в три раза. Медики подчеркнули, что около 20 процентов детей с трахеобронхитом попадают в реанимационные отделения, и им требуется подключение к системе искусственной вентиляции лёгких, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

Медики напоминают в очередной раз, что единственным способом обезопасить себя и свих близких от атаки и тяжёлых последствий коронавируса остаётся вакцинация и ревакцинация.

Айгуль Биданова