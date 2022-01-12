Вирус активизировался

На Межведомственной комиссии озвучили пессимистичный сценарий развития эпидемиологической ситуации по заболеваемости КВИ в Казахстане.

По информации Службы центральных коммуникаций при Президенте РК, 9 января под председательством исполняющего обязанности заместителя Премьер-министра РК состоялось заседание межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана.

В совещании приняли участие представители государственных и местных исполнительных органов.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения РК Жандос Буркитбаев доложил об эпидемиологической ситуации в Казахстане.

– Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции ухудшается, с начала 2022 года уже зарегистрировано 5093 случая «КВИ+» и 115 случаев «КВИ-». За последние сутки зарегистрировано 1 510 случаев «КВИ+», – проинформировал и.о. министра.

При этом согласно матрице оценки эпидситуации, в «красную» зону переместился Нур-Султан, в «жёлтую» зону – Шымкент и Алматы. Остальные 14 регионов находятся в «зелёной» зоне. Республика Казахстан находится в «жёлтой» зоне. Также растёт репродуктивное число и составляет 1,5 по стране, в пяти регионах (Нур-Султан, Актюбинская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области) репродуктивное число превысило 2, отмечается в сообщении Службы центральных коммуникаций при Президенте РК.

– Ухудшение эпидситуации напрямую связано с установленной циркуляцией варианта коронавируса «Омикрон», высокой внутренней миграцией населения в праздничные дни, недостаточным соблюдением профилактических мероприятий, – отметил Жандос Буркитбаев. – 6 января завершено полногеномное секвенирование 96 положительных образцов, отобранных в регионах страны в третьей декаде декабря 2021 года. По результатам генотипирования в восьми (8,3%) образцах обнаружен вариант «Омикрон» (семь – в Алматы и один – в Нур-Султане).

По его словам, в стране по-прежнему доминирует штамм «Дельта» – 71% образцов, в 16% – «Дельта плюс», в 4,7% образцах обнаружены иные варианты штамма коронавируса.

Заслушав доклад, Ералы Тугжанов отметил, что первостепенная задача – не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации. Министерству здравоохранения поручено в двухдневный срок проанализировать готовность коечного фонда, объёмы лекарственного запаса, стабилизационного фонда и работу всей системы здравоохранения в каждом регионе на случай ухудшения эпидситуации.

В завершение заседания он отметил, прогноз эпидемиологической ситуации напрямую будет зависеть от охвата населения вакцинацией и ревакцинацией. Потому в регионах необходимо усилить работу в этом направлении.

Пока в «зелёной» зоне

Первоочередной задачей остаётся борьба с пандемией коронавирусной инфекции.

В стране общая ситуация с COVID-19 продолжает оставаться напряжённой. Регионы вновь вводят ограничения. Восточный Казахстан остаётся в «зелёной» зоне, но медики не исключают ухудшения эпидобстановки.

Согласно официальным сведениям Управления здравоохранения ВКО, за последние сутки в области выявлено 16 человек с положительным результатом ПЦР на коронавирусную инфекцию. В стационарах проходят лечение 129 человек.

Наряду с этим в регионе продолжается прививочная кампания. На сегодня вакцину «Комирнати» (Pfizer, США) получили около 123,5 тысячи восточноказахстанцев, из них более 111 тысяч – подростки, 8700 – кормящие женщины, более трёх тысяч – беременные.

Ситуация в системе здравоохранения региона стабильная. Все медучреждения работают в штатном режиме. На случай ухудшения эпидемиологической ситуации в области подготовлен резерв мобильных бригад, обеспечено необходимое количество мест в ковидных отделениях. Медицинские организации имеют трёхмесячный запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты, сообщили в областном Управлении здравоохранения.

Кроме того, на период чрезвычайного положения, объявленного в Казахстане, открыты дополнительные горячие линии по вопросам оказания медицинской помощи, которые работают ежедневно, с 8.00 до 20.00, по номерам телефонов: +7(7172) 674-133, 674-134, 674-092.

Анастасия Авдеева, Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников