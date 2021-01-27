Виртуоз бумажных образов 

Максима Решетова из Усть-Каменогорска по праву можно назвать мастером с большой буквы, ведь его умению создавать объёмные фигуры из обычной бумаги или картона остаётся только удивляться…

В детстве Максим мечтал собирать машины и отправиться на них в Космос. Можно сказать, что отчасти его мечта осуществилась, ведь он может сам собрать космическую машину, а к ней добавить фантазии, и вуаля – ты уже бороздишь просторы Вселенной…

Как признаётся наш герой, его знакомство с бумажным моделированием, или паперкрафтом, началось с просмотра фильма о… железном человеке.

– Помню, несколько лет назад увидел фильм «Железный человек», – рассказал Максим Решетов. – После просмотра было столько впечатлений, что захотел такой же костюм, как у главного героя. Стал искать в Интернете, как сделать костюм железного человека. Наткнулся на вариант из картона. Пошёл на рынок и взял несколько коробок из-под обуви. Так появилась первая работа в стиле паперкрафт.

Чтобы читатель понимал, что скрывается за сложным на первый взгляд термином «паперкрафт», расскажем немного истории. Говоря простыми словами, паперкрафт – ремесло по изготовлению бумажных моделей. Его суть заключается в том, чтобы вырезать из листа обычной бумаги или картона фигуры по схеме и склеить их между собой, получив в результате объёмную модель из бумаги. Однако думать, что здесь нет ничего сложного, – ошибочно. Во-первых, в этом деле необходимы усидчивость и сосредоточенность. Во-вторых, умение визуализировать будущее изделие. Уточним сразу, не стоит путать паперкрафт с другим популярным ремеслом – оригами. Вся суть оригами в том, чтобы взять целый лист бумаги и путём складывания без использования клея сделать объёмную модель.

История гласит, что так называемое бумажное моделирование зародилось ещё во II веке до нашей эры в Китае. Со временем оно стало распространяться по всему Востоку, широкое применение нашло в Японии.

До Европы это увлечение дошло лишь в XV веке, когда во Франции открылось первое производство серийной печати.

Спустя много лет, с внедрением компьютерных технологий, паперкрафт вошёл в список увлечений как детей, так и взрослых. Ведь в его стиле можно создать всё, что угодно – от зверушек до персонажей популярных компьютерных игр. В этом деле ограничить вас может только фантазия…

Вообще, есть несколько подходов в создании объёмных моделей из бумаги. Так, некоторые мастера, которые владеют компьютерным моделированием, создают фигуры с нуля. Другие используют готовые чертежи.

– Процесс создания объёмной фигуры от и до выглядит таким образом: сначала моделируется фигура на компьютере, потом с помощью специальных программ делается развёртка 3D-объектов на 2D, – поделился Максим. – Затем переводится в PDF-формат, и распечатываются детали разной формы с дублирующими номерами, которые склеиваются между собой. После этого, если есть необходимость, фигуры красятся или покрываются лаком.

В коллекции Максима Решетова можно найти немало интересных объёмных моделей. Из бумаги и картона он создаёт изделия на спортивную тематику – кубки, мячи, роликовые коньки, игровую атрибутику. Также среди его подопечных много животных – собак, кошек, зайцев, медведей, лисиц и других представителей фауны. Одно время в квартире мастера обитали около 50 различных фигур, размеры которых варьировались от пяти сантиметров до двух метров! Сейчас экспонаты украшают залы Централизованной библиотечной системы имени Оралхана Бокея, в которой Максим, кстати, работает универсальным специалистом в IT-отделе. Нельзя не упомянуть, что в творческих планах героя повествования – изготовить бюст Оралхана Бокея в стиле паперкрафт.

Не прочь Максим Решетов поделиться своими знаниями со всеми желающими. В стенах библиотеки он проводит обучение бумажному моделированию. С собой необходимо взять бумагу, ножницы, клей и кисть, ну и, конечно, хорошее настроение. Как утверждает мастер, занятие паперкрафтом подойдёт как для детей, так и для взрослых.

– Бумажное моделирование тренирует усидчивость у детей, помогает в развитии моторики, – подытожил Максим. – Для взрослых же это не только приятное времяпрепровождение, но и возможность отдохнуть от повседневных рутинных дел.

Татьяна Кравченко

Фото из архива Максима Решетова