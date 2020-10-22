Виновные ответят по закону 

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов выразил соболезнования семье погибшего в отделении полиции села Маканчи Урджарского района.

Глава региона лично посетил Урджарский район, выразил соболезнования родным и близким погибшего и пообещал, что виновные будут привлечены к ответственности.

«В настоящее время в районе работает специальная группа во главе с начальником департамента полиции и прокурором области. Уверяю, что досудебное расследование этого дела будет проведено максимально открыто и гласно в рамках закона, я в ближайшие дни ещё раз приеду в район. Виновные лица получат наказание, предусмотренное законом РК. Это и является главной просьбой аксакалов и жителей сёл Каратума и Маканчи, которые пришли на встречу со мной», – написал на своей странице в Instagram Даниал Ахметов.

По информации пресс-службы ДП ВКО, в настоящее время подозреваемыми в совершении преступления признаны трое сотрудников полиции. Их уволили и водворили в изолятор временного содержания.

Также приказом начальника ДП ВКО за дискредитацию госслужбы, несоблюдение требований Закона РК «О правоохранительной службе» и ненадлежащий контроль за деятельностью и поведением подчинённых на службе из органов внутренних дел уволены двое руководителей отдела полиции Урджарского района.

Расследование по факту смерти мужчины продолжается.

Татьяна Кравченко

Урджарский район