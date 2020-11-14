Видеоуроки для дошколят 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, учебный год школьники Семея начали совсем не традиционно – в дистанционном формате. Сказалась пандемия и на дошкольном образовании. На сегодняшний день в каждом из детских садов открыты дежурные группы, количество детей в них ограничено до 15 человек.

Всего в городе работает 499 дежурных групп. В городском отделе образования сообщили, что обучение дошколят ведётся в штатном режиме, случаев заболеваний коронавирусной инфекцией нет.

– В каждом садике открыты дежурные группы. Если в саду 12 групп, то функционируют 12 дежурных групп. В них на сегодняшний день случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией нет. Можно с уверенностью сказать, что во всех детских садах соблюдают необходимые санитарные нормы и требования, – говорит руководитель городского отдела образования Наталия Фесенко.

При входе ребёнку измеряют температуру, в случае, если она выше нормы или если имеются признаки ОРВИ, родители сразу же забирают ребёнка домой. При необходимости вызывается врач. Такие же правила распространяются и на сотрудников детского сада. В случае, если у одного из них будут обнаружены симптомы заболевания, к работе сотрудник детсада допущен не будет. В каждом учреждении имеются дезинфицирующие коврики и санитайзеры. В спальнях и игровых комнатах, где занимаются малыши, ежечасно проводится обработка бактерицидной лампой. Персонал детского сада обязан ходить в масках.

– Если в школе родителям нет необходимости провожать и одевать детей, то в детском саду такая необходимость есть. Поэтому одним из условий работы дежурных групп также является то, чтобы были открыты все входы и выходы, чтобы родители в каждую группу могли заходить с разных сторон. В целом, процесс идёт в штатном режиме. И надеемся, что работа не будет остановлена, потому что родителям нужно работать, – добавляет Наталия Фесенко.

К слову, записать ребёнка в дежурную группу можно было лишь до начала сентября, для этого родителям следовало написать соответствующее заявление с просьбой принять ребёнка в группу.

– Родители обращаются с просьбами записать ребёнка в дежурную группу, но, к сожалению, такой возможности теперь уже нет, – поясняет руководитель отдела образования. – Поскольку группы уже собраны, во всех строго по 15 человек, большее количество принять не могут – это будет нарушением санитарного режима. Родители могут записать ребёнка в дежурную группу только в том случае, если место г освободится. Например, если кто-то из родителей решит забрать своего ребёнка из детского сада. В таком случае можно будет записать новичка на освободившееся место. Малыши, которые не попали в дежурную группу, имеют возможность обучаться на дому. Ребятишки вместе с родителями выполняют задания и смотрят видеоуроки, которые воспитатели отправляют им на WhatsApp.

Наргиза Омарканова

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