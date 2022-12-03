ВИЧ – ХХ столетия бич

В первый день зимы по всему миру отметили День борьбы со СПИДом.

Эпидемия ВИЧ стала бичом ХХ столетия. О синдроме приобретённого иммунодефицита человечеству стало известно в 1981 году. 1 декабря 1988 года впервые были проведены мероприятия, направленные на повышение осведомлённости об этой болезни и терпимости в обществе к инфицированным.

К сожалению, ВИЧ/СПИД прочно вошёл в жизнь человечества, распространившись по всему миру.

По сведениям Управления здравоохранения ВКО, на сегодняшний день распространённость ВИЧ-инфекции среди жителей региона в возрасте 15-49 лет составляет 0,46 процента. Все больные с ВИЧ-инфекцией, желающие лечиться, бесплатно обеспечены необходимыми антиретровирусными препаратами.

– Для большего выявления ВИЧ среди населения специалистами областного центра СПИД ежегодно увеличивается количество обследования контактных лиц, внедрено тестирование экспресс-методом на базе неправительственных организаций, обследуются половые партнёры беременных, ведётся мониторинг за обследованием женщин при постановке на учёт по беременности, улучшилась работа в очагах в связи с внедрением инновационных подходов (индексное тестирование, самотестирование), – рассказывают специалисты ведомства.

На сегодня количество людей, знающих свой ВИЧ-статус, увеличилось до 96 процентов. Благодаря этому было вовремя начато противовирусное лечение, смертность среди больных снизилась с 1,8 до 0,9 процента на 100 тысяч населения.

– Лечение пациентов сопровождается клинико-лабораторным мониторингом эффективности и безопасности. Для этого в Центре СПИД используются самые современные лабораторные методы. Установлено новое оборудование Alinity, джин-эксперт, бионер – это новое поколение автоматических лабораторных систем, созданных для упрощения процесса диагностики. Широкий выбор разнообразных тест-систем обеспечивает согласованные, сравнимые по качеству результаты на всех платформах, что помогает врачам в принятии клинических решений и улучшает результаты лечения пациентов. За время существования Центра было выполнено более 128 тысяч лабораторных исследований, – отметили в Управлении здравоохранения.

Одной из приоритетных задач службы по профилактике ВИЧ-инфекции является сохранение здоровья матерей и их детей, в том числе профилактика передачи ВИЧ, для чего все родильные дома обеспечены необходимыми препаратами.

В Восточном Казахстане функционируют три СПИД-сервисные неправительственные организации – ОФ «Answer», ОО «Куат» и ОО «Твой мир», которые пропагандируют профилактику ВИЧ-инфекции среди уязвимых групп населения; обследуют контактных с лицами с ВИЧ экспресс-тестированием (слюновыми тестами); оказывают паллиативную помощь, уход на дому, организовывают медицинскую помощь людям, живущим с ВИЧ, находящимся в тяжёлом состоянии и живущим в отдалённых районах области.

В течение 2022 года среди населения области проведено 74 мероприятия с охватом более двух тысяч человек, в том числе 53 семинара по вопросам ВИЧ/СПИД для медработников.

– В перспективе задача Центра СПИД – достижение охвата терапией 95 процентов больных с ВИЧ, так как 53 процента из них – потребители инъекционных наркотиков, а 40 процентов – пациенты, проживающие в отдалённых районах ВКО, – поясняют специалисты облздрава. – Мы приближаем медпомощь к месту проживания пациентов, увеличивая количество выездов специалистов Центра СПИД в районы для диспансерного наблюдения.

Бахыт Сарсембаева