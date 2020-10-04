Везут на баржах и большегрузах 

Все социальные объекты Курчумского района готовы к зиме. Такую оценку дала комиссия по вопросам подготовки к предстоящему отопительному сезону.

По информации отдела архитектуры, строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в районе насчитывается 204 различные организации.

Как сообщили в районном акимате, с 26 сентября все школы и медицинские учреждения района получают тепло. Из них 49 отапливаются углём, пять – дровами, остальные давно переведены на электрокотлы. Большей частью это учреждения образования района: 31 из существующих 48 объектов. Девять школ обогреваются теплофонами, пять имеют собственные котельные на угле и три подключены к коммунальной системе теплоснабжения.

Кроме того, в районе функционируют четыре социальных объекта – это небольшие отдалённые медучреждения, которые отапливаются дровами. Всего же система здравоохранения района насчитывает 42 организации. Из них 27 отапливаются углем. Топливо для тех, что находятся в маркакольской части района, завезено местным предпринимателем на основе заключённого ранее договора.

Особенность обеспечения района топливом в том, что большая его часть завозится водным путём, на баржах. Уже многие годы этим занимается ТОО «Иртыштранс». Постоянными партнёрами-покупателями угля являются бюджетные организации, коммунальное предприятие «Курчум», войсковая часть, а также население района.

На пристани села Куйган, куда поступает уголь и затем отгружается потребителям, на главном топливном узле района кипит работа. Хотя ажиотажа, какой случался в минувшие годы, здесь не наблюдается. Успели вывезти свои объёмы топлива отдел образования и войсковая часть, продолжается его отгрузка коммунальному предприятию. Частные лица могут пробрести уголь по цене 17 тысяч тенге за тонну.

– В этом году на качество угля для населения нареканий не было, – говорит руководитель ТОО «Пристань «Куйган» Марат Маусеитов. – Продолжаем его отгрузку. До окончания навигации ожидается прибытие ещё одной баржи с углём, предназначенным для котельных коммунального предприятия.

При общей потребности района в 35 тысяч тонн твёрдого топлива 24 тысячи приходится на частный сектор. ТОО «Пристань «Куйган» поставляет для этой категории потребителей 15 тысяч тонн. Остальные завозят в район частные предприниматели на большегрузных автомашинах с угольных площадок района Алтай. Туда уголь доставляется из разреза «Каражыра» по железной дороге. Частники с бортов большегрузов реализуют свой товар населению в течение всего отопительного сезона.

По информации отдела занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района, на получение жилищных пособий подали заявления 276 семей – 694 человека. Средний размер выплат на каждого из них – 37640 тенге. Всего из бюджета по уже оформленным в этом году документам на жилищную помощь выделено 10 миллионов 388 тысяч тенге. До конца года эта сумма должна возрасти. В минувшем году она составила порядка 25 миллионов на 333 семьи, нуждающейся в жилищной помощи.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район