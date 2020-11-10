Въезд и выезд запрещён 

Ещё три санитарных поста установили на территории области.

7 ноября согласно постановлению главного государственного санитарного врача района Алтай санитарные посты установлены в Серебрянске и Новой Бухтарме.

– С 8 ноября установлен санитарный пост на границе города Риддера. Въезд в Риддер и выезд из него запрещён за исключением некоторых категорий граждан, указанных в постановлении, – сообщил и. о. руководителя ДККБТУ ВКО Талгат Тунгушбаев.

По его словам, эти меры связаны с ростом заболеваемости коронавирусом. На сегодняшний день на территории региона действуют 16 санитарных постов.

Ания Есмухамет