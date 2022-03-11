Весомый стимул

Предприниматели, задействованные в туристическом бизнесе, получили дополнительные меры государственной поддержки.

С 1 января 2022 года в Казахстане введены новые меры государственной поддержки в сфере туризма. Об этом рассказал глава ОЮЛ «Туристская ассоциация Восточного Казахстана» Аскар Уразбаев в ходе заседания комитета туризма при Региональном совете Палаты предпринимателей ВКО.

По его словам, изменения коснулись возмещений части затрат при строительстве и реконструкции туристских объектов, придорожного сервиса, на приобретение туристских автобусов, горнолыжной техники, за каждого иностранного туриста, на содержание санитарно-гигиенических узлов и оплату детских авиабилетов.

Заместитель руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО Марат Кабаков детально разъяснил местным предпринимателям новые преференции для отечественной туристской отрасли.

Так, по его информации, введена мера по субсидированию затрат туроператоров в размере 15 тыс. тенге за каждого иностранного туриста, прибывшего в Республику Казахстан на самолёте.

За приобретение горнолыжного оборудования бизнесу будут возмещать 25 процентов от его стоимости.

– Что касается возмещения затрат за детские авиабилеты, то данная мера распространяется только на туроператоров и будет рассматриваться НК «Kazakh Tourism», – уточнил Марат Кабаков. – Субсидироваться будет 100 процентов от стоимости авиабилета за ребёнка, который летит на отдых с родителями или близкими родственниками.

Возмещение при строительстве туристских объектов составит 10 процентов от стоимости объекта. По приобретению туристских автобусов возместят 25 процентов. При этом автобусы должны быть 8-местные, не считая места водителя.

Субсидирование на содержание санитарно-гигиенических узлов (СГУ) предполагает ежемесячную выплату в размере 83 тысяч тенге за каждый объект. При этом спикер подчеркнул, что по всем этим льготам есть свои условия и требования.

Ерик Абитов

Фото Тлеубека Шаяхмета