Веснянки и комары Владимира Девяткова

В жизни всегда есть место для подлинных научных открытий! Так считает гидробиолог и энтомолог из Усть-Каменогорска с большим стажем и огромным опытом работы в этой сфере – Владимир Девятков.

По его мнению, в Восточном Казахстане природа настолько богата и разнообразна, что в ней до сих пор имеется множество «белых пятен», нуждающихся в раскрытии, изучении их в интересах науки, экономики и общества.

– Не устаю повторять своим более молодым коллегам, что вокруг нас столько интересного, неисследованного и достойного внимания не только на уровне нашей области или республики, но даже в международном масштабе, – делится мыслями Владимир Девятков. – Поскольку наука не признаёт границ, условностей, открывает возможности для общения между учёными из самых разных стран. Так что сфера применения своих знаний, приложения сил и энергии молодости самая обширная и увлекательная.

По его словам, только в течение последних двадцати с лишним лет удалось открыть более двухсот видов прежде не известных для региона различных насекомых. Часть из них впервые стала известна для стран Центральной Азии, а некоторые, вообще, как говорится, в мировом масштабе.

Общение и связи

Так или иначе, эти результаты научно-практических исследований, неустанных поисков становятся известными для коллег из других государств, установлены контакты и происходит регулярное общение, обмен знаниями. Так и бывает в жизни, когда специалисты за тридевять земель знают друг друга в лицо (потому как связаны общим для них делом), а не только по именам и научным трудам. В этом помогают им современные технологии – электронная почта, другая техника, без которой сейчас не обойтись.

Объектом изучения коллег является именно то, что, возможно, не для всех в полной мере понятно, а также притягательно. В то же время без чего никак не обойтись в живой природе. Это мир удивительных насекомых, что занимают законную нишу в окружающей нас среде, играют важнейшую роль в экологическом балансе земли.

Здесь наша память может услужливо извлечь из своих хранилищ историю зарубежного писателя-фантаста о том, как человек возвращается в прошлое, где наступает ногой и повреждает крылья древней бабочки. По возвращении назад он с изумлением узнаёт, как неузнаваемо изменился окружающий мир из-за его одного неосторожного шага. Так образно преподаётся роль науки, человека разумного, его поведения в окружающем красивом и хрупком мире.

– Наша работа, быть может, не видна со стороны, как и объекты изучения, различные насекомые, в том числе личинки, разные комары, – говорит Владимир Девятков. – Между тем мы открыли двенадцать новых для науки видов комаров, опубликовали научные статьи в международных журналах.

Подобные новинки вызывают резонанс в научных кругах, согласно кодексу и этике коллег одному из видов комаров присвоено имя собственное – Осирис Девяткова. Есть случаи, когда иные виды насекомых были названы в честь учёных-первооткрывателей из других стран мира.

По данным специалистов, в ВКО насчитывается не менее 50 семейств комаров. Причём речь идёт не о злых и очень назойливых особях, которые пьют кровь у человека и животных, переносят различные вирусы, инфекцию. Скорее разговор о безвредных существах, которые сами становятся жертвами, важной кормовой базой для других.

На стыке интересов

Почему именно комары? Собеседник признаётся, что всё началось вообще с веснянок. Владимир по профилю является гидробиологом. В своё время окончил в Томске университет, факультет биологии. По совету своего деда начал учёбу на физико-техническом, а математика у него была любимым предметом. Однако любовь к природе всё-таки пересилила, и Девятков перевёлся на биологический факультет. В этом тоже сказался его характер, верность своим идеям, целям, принципам, которые определят позднее судьбу. О главном деле жизни он говорит увлечённо, с блеском в глазах и со знанием тончайших деталей и нюансов темы.

– Гидробиологи обычно занимаются, проще говоря, кормовой базой для рыбы и подводными обитателями, – продолжает учёный. – Здесь много рутинной работы, в хорошем смысле слова. Поездки, опыты, затем отчёты. В основном они имеют прикладной характер. В чистом виде научными открытиями, оказалось, можно заниматься на стыке смежных дисциплин и направлений.

Энтомологи и гидробиологи, по его словам, так или иначе, часто пересекаются на общем поле деятельности. В случае с веснянкой произошло примерно так. Её открыл Владимир, можно сказать, по ходу, между делом. Новый вид насекомого для региона произвёл впечатление на зарубежных коллег, которые дали ему совет заняться этой темой вплотную. Веснянка похожа на двухвостку, личинки её живут в воде, ими питаются хариусы. Это один из самых удивительных видов рыб, обитающих в некоторых реках Восточного Казахстана с чистой водой. Кроме того, хариус является особенной темой, требующей отдельного разговора, поскольку с ней у нашего героя связано многое, включая даже выбор профессии.

– Нам удалось побывать в области почти повсюду, – говорит Владимир. – У нас есть практически всё. Даже тундра, где кончается лес, остаются трава, мох, лёд, камень. Флора и фауна таят в себе столько непознанного, что надо открывать его на благо общества, не жалея сил и времени.

Добавим, это возможно при определённой доле здорового фанатизма, преданности делу, способности идти на многие жертвы ради достижения своей цели. В прикладной и фундаментальной науке результаты, как правило, имеют отдалённый характер, надо уметь ждать, и отдача не всегда имеет материальную и финансовую суть. Хотя в ней, как и в природе, нет ничего совершенно бесполезного, абсолютно случайного. Об этом чуть ниже.

Среди коллег

Владимир Девятков работает в Алтайском филиале ТОО «НПЦ рыбного хозяйства», тепло отзывается о коллегах по совместной научно-практической работе. В среде единомышленников чувствует себя как рыба в воде, если учитывать профиль и специфику своей деятельности.

– Меня всегда интересовала прочная и теснейшая взаимосвязь объектов наших исследований в окружающей природе, – размышляет гидробиолог и энтомолог. – Была идея создать нечто вроде наглядной схемы, отражающей полную картину различных взаимосвязей между ними. В результате чего формируется определённый баланс, почему нарушается относительная гармония, возникают какие-то диспропорции? Как в итоге система приходит в норму?

По его признанию, подобная схема пришла к нему во сне. Проснувшись ненадолго, он нарисовал её на бумаге, а затем снова крепко заснул. Позднее пришлось её только дополнить, уточнить, придать схеме окончательный вид.

Таир Сапаргалиев

Фото из архива Алтайского филиала «НПЦ РХ»