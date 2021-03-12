Весны чудесное дыханье

Какое оно – весеннее настроение? Может, лёгкое и игривое, как свежий ветер. Или застенчивое, как первые лучи утреннего солнца…

…Однозначного ответа на этот вопрос и быть не может. Однако одно известно точно, у каждого человека весна ассоциируется с пробуждением природы и обновлением.

Поймать весеннее настроение можно, посетив одноимённую выставку члена Союза художников Республики Казахстан Виктора Калинина, которая расположилась в Восточно-Казахстанском областном архитектурно-этнографическом и природно-ландшафтном музее-заповеднике. Правда, в условиях пандемии наслаждаться высоким искусством возможно лишь в одиночку и с соблюдением масочного режима.

В копилке художника Виктора Калинина немало достижений. Он участник городских, областных, республиканских выставок, дипломант IX Международного фестиваля творческой молодёжи «Шабыт», а также лауреат первой премии Восточно-Казахстанской областной выставки-конкурса изобразительного искусства «Менің Қазақстаным». Его произведения пополнили не только собрания областных музеев, но и коллекции отечественных и зарубежных ценителей живописи.

За время творчества художник не просто стал мастером карандаша и кисти, но и открыл для себя новые направления. На выставке «Весеннее вдохновение» вниманию зрителей представлено более 30 полотен, выполненных в разных жанрах и техниках: портреты, лирические пейзажи, натюрморты. Без преувеличения можно сказать, что перед нами художник широкого творческого диапазона, который не боится экспериментировать, и каждая из его картин заслуживает особого внимания.

– Виктор Калинин экспериментирует с формой и в то же время опирается на основы русской традиционной классической живописи, – рассказала искусствовед Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника Тамара Быкова. – Свои работы он пишет проникновенно и вдумчиво. Это ощущается в каждой картине. Обратите внимание на сюжеты: от уходящей натуры в виде заброшенных домиков до фигур с мощными формами. Вдруг… тонкие лирические пейзажи.

Действительно, вглядываясь в каждую работу, невольно начинаешь чувствовать настроение художника в тот или иной момент. К примеру, от картины «Стволы тополей в огне», на которой деревья купаются в лучах заходящего солнца, веет теплом, и хочется зажмуриться от яркого света.

Глядя на «Снежный косогор», вспоминаются строчки из известного стихотворения Ф. Тютчева «Весенние воды». «Ещё в полях белеет снег, а воды уж весной шумят», – аквамариновые проталины, шум весеннего ветра, журчащие ручьи, ощущение лёгкости и простора… ещё совсем чуть-чуть – и весна вступит в свои права. Настолько точно с помощью красок и кисти художнику удалось передать смену времён года.

Вообще, творчеству Виктора Калинина присущи некая таинственность, умиротворённость и притягательность.

– Лирическое настроение с особой мужской сдержанностью – так можно охарактеризовать работы Виктора Калинина, – подчеркнула Тамара Быкова. – Лиризм, нежность, которые у мужчин скрыты в душе, проявляются на картинах.

Как признаётся Виктор Калинин, создавать новые творения его подталкивает внутренняя сила.

– Пока внутри что-то не ёкнет, процесс творчества не запускается, – отметил художник. – Выезжаем, к примеру, на пленэр на природу, могу часами бродить, и ничего меня не цепляет. А бывает и так, что вдохновит какая-нибудь коряга, покрытая мхом.

Нельзя не упомянуть ещё об одной интересной черте творчества Виктора Калинина: его картины – маленькие истории из жизни. По словам героя повествования, в полдень он проходил мимо измождённых солнцем подсолнухов, которые растут на даче, и они вдохновили его на создание очередного шедевра.

Был и такой случай. Как-то в гости приехал товарищ из Индии. Друзья отправились на дачу, разрезали там арбуз и… пока Виктор Калинин его не нарисовал, никто не решился полакомиться сладкой ягодой.

– Как-то выхожу из дома и слышу, что в подъезде кто-то скулит, – рассказал художник. – Оказалось, щенок. Сначала принёс его домой. Однако он был настолько энергичным, что не мог жить в квартире. Увёз его в деревню к родственникам. Позже Грей (так назвали собаку) стал героем картины.

Есть работы и с философским подтекстом, которые заставляют задуматься о чём-то вечном, неземном или безвозвратно ушедшем. Казалось бы, что общего это имеет с весенним настроением? Но ведь иногда можно и погрузиться в раздумья и по-доброму погрустить. «Старый саквояж»: растоптанные ботинки, видавший виды саквояж как символ чего-то ушедшего, прошлого. Или, например, «Что-то из души», на которой душа вывернута словно наизнанку…

– Перехожу к смысловой живописи, – поделился Виктор Калинин. – Душа хоть и с крыльями, но она уже отяжелела и не может лететь, держится на подпорках. Возможно, в силу возраста, а возможно, из-за жизненных переживаний.

Во власти ностальгии оставляют атмосферные картины «Что-то из детства» и «Натюрморт с куклой». Складывается впечатление, будто ты растворяешься в пространстве и уже слышишь звук бабушкиной швейной машинки, а рядом с тобой любимые игрушки из детства…

Говоря простыми словами, творчество Виктора Калинина заставляет остановиться и замереть, чтобы увидеть тонкую красоту, казалось бы, обыденных для нас вещей и насладиться ещё одним весенним мгновением нашей быстротечной жизни: «Достал художник гуашь и кисти, / Разбавил краски в росе густой / И на деревьях прибавил листьев, / Чтоб мир наутро дышал весной»…

Татьяна Кравченко

Фото Ануара Тюлюбаева