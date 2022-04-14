Весна. Проснулись клещи

В Восточном Казахстане зарегистрированы первые «нападения» клещей на человека. За медицинской помощью уже обратились четверо жителей региона.

Специалисты Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО поясняют, что активными клещи становятся при десяти градусах тепла, а самый благоприятный температурный показатель для их жизнедеятельности – 20 градусов тепла.

– Наиболее активны клещи утром и вечером. Их можно встретить не только в лесу, но и в городских парках, на дачных участках. Сам укус клеща не страшен, а вот возбудители, которые попадают в кровь человека при укусе со слюной клеща, или при его раздавливании, очень опасны. Ведь клещ является переносчиком клещевого энцефалита, иксодового клещевого боррелеоза, клещевого риккетсиоза, туляремии, – отметили в ДСЭК.

Паукообразные ползут снизу вверх, забираясь на высоту до одного метра, принимают поджидающую позу и как только мимо проходит человек, цепляются за кожу или одежду, перемещаясь по телу, выбирают место для укуса.

Если своевременно не начать лечение, клещевые инфекции могут привести к инвалидности и даже летальному исходу.

– Не позднее трёх дней после укуса клеща необходимо обратиться за медицинской помощью по месту жительства. Если такой возможности нет, нужно аккуратно захватить клеща пинцетом или петлёй из нити как можно ближе к его хоботку, держа строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожного покрова. Если при извлечении оторвалась его головка, место укуса необходимо протереть спиртом, а затем удалить головку стерильной иглой, предварительно прокаленной на огне, как обычную занозу. Место укуса нужно обработать раствором йода или спиртом, руки вымыть с мылом, – дали рекомендацию в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

Кроме того, специалисты ведомства рассказали, как обезопасить себя. По их словам, прежде чем отправиться в лес, следует надеть одежду светлых тонов, рубашку с длинными рукавами, брюки, закрытую обувь, заправить штанины в носки, рубашку в брюки, на голову надеть шляпу, шапку или платок.

На открытые части тела, а также сверху на одежду нужно нанести специальные отпугивающие средства от клещей в виде кремов, лосьонов, аэрозолей. Их можно приобрести в аптеках и торговых точках.

Очень важно проводить осмотры одежды и тела каждый час, поскольку клещ не впивается сразу, он долго ползает, отыскивая место для укуса. Внимательно осматривать нужно и домашних животных.

Также специалисты рекомендуют не заносить в помещение свежесобранные растения и цветы, не проверив их.

В ближайшее время специалисты ДСЭК ВКО начнут двухтуровые противоклещевые обработки. Их проведут на эндемичных по заболеваемости клещевым энцефалитом территориях. В Усть-Каменогорске против клещей обработают окрестности сёл Меновное, Самсоновка и прилегающие дачные массивы, 23 микрорайон, окрестности Согры, Лесхоза, Аблакетки, включая район дачных массивов, ГЭС и кладбища. Также обработке подвергнутся территории поселков Ульбинский и имени А. Куленова, кладбища на Примыкании, районы Самарского шоссе, городского ипподрома, дач слева от Понтонного моста и в Ахмирово.

Специалисты напомнили, что прививку от клещевого энцефалита можно получить в травмпунктах. В Усть-Каменогорске они находятся по адресам: улица Серикбаева, 1/5 – городская больница №4 (для взрослого населения), проспект Казбек би, 11 – Центр матери и ребенка (для детей).

Дарья Антон

Фото из открытых источников