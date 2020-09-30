Вещи как люди 

Восточно-Казахстанский областной драматический театр готовит видеопроект в необычном жанре.

«Путешествие в страну вещей» — это серия миниатюр, в которых актёры раскрывают образ привычных в домашнем обиходе вещей, наполняя их жизнь человеческим смыслом.

Мы каждый день слушаем и рассказываем всевозможные истории – дома, на работе, в общественном транспорте, на улице и в мессенджерах. Но! Ценными оказываются лишь те из них, из которых мы можем почерпнуть опыт.

Именно такие истории, написанные писателем-сатириком Феликсом Кривиным и интерпретированные труппой, легли в основу литературно-драматического видеопроекта театра «Путешествие в страну вещей». Инициаторами проекта выступили актрисы театра Дина Епимахова и Екатерина Емельянова.

– Несмотря на то, что эти добрые и трогательные, печальные и смешные истории были написаны ещё в 1960-х годах прошлого столетия, они очень созвучны нашему времени, – замечает Дина Епимахова. – Этим проектом мы хотели познакомить наших зрителей с замечательным автором, мастером искромётного юмора Феликсом Кривиным. – Рассказ ведётся от лица вещи, но все мы понимаем, что речь идёт о нас с вами и наших близких. Настолько узнаваемы персонажи, их характеры! – делится Екатерина Емельянова.

Все истории разделены на пять логически-смысловых блоков, серий. Стилевая и объединяющая роль отводится авторам-рассказчикам, которые ненавязчиво взывают зрителей к таким духовным понятиям, как добро, взаимовыручка, верность и любовь.

Наряду с необычным авторским видением проект удивит и другими новшествами. Элементы компьютерной графики, анимации не просто заменят привычные нам декорации, но и расширят границы театрального жанра, создадут в каждой истории особую атмосферу. А крупные планы видеосъёмки предоставят возможность зрителям увидеть актёрскую игру как «под увеличительным стеклом»-объективом.

– Актёров необходимо постоянно поддерживать в творческом тонусе, – говорит директор театра «ҚР Мәдениет қайраткері» Дынмухамет Уябай. – Пандемия подтолкнула нас искать новые методы работы, в частности в Интернете, развивать аккаунты театра в социальных сетях, повышать качество их контента. Видеопроект «Путешествие в страну вещей» – это новый опыт, во время которого актёры осваивают новые профессиональные

навыки.

В планах Восточно-Казахстанского областного драматического театра именно этим проектом на YouTube-канале и в Instagram в начале октября открыть очередной театральный сезон в онлайн-режиме.

В случае если будут сняты ограничения, связанные с пандемией, русская труппа театра представит зрителям премьеру драмы «Дорога к Истине» по мотивам романа М. Ауэзова. Спектакль приурочен к празднованию 175-летия Абая.

Дарья Волкоедова