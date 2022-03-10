Весенняя ярмарка

В селе Караул прошла сельскохозяйственная ярмарка.

Жители и гости Абайского района воспользовались возможностью приобрести свежие и качественные продукты питания по доступной цене напрямую у производителей.

На ярмарке фермеры представили мясную и молочную продукцию, а также овощи. Килограмм баранины здесь продавали за 2000 тенге, а литр кумыса – за 800 тенге. Стоимость килограмма картофеля, моркови и чеснока на ярмарке составила 90 тенге. Всего на реализацию было выставлено две тонны картофеля, полторы тонны моркови и одна тонна чеснока.

Кроме того, сельхозпроизводители привезли 18 тонн отрубей. Один мешок отрубей продавался за 1500 тенге. Для обеспечения максимального охвата населения одному покупателю можно было приобрести не больше пяти мешков.

Ещё гостям ярмарки предложили кондитерские изделия и рыбную продукцию.

Отметим, что цены на товар, представленный на ярмарке, значительно ниже рыночных.

Гульжан Естаева

Абайский район