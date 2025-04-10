Весенняя страда на подходе

В Восточно-Казахстанской области расширяют площади сельскохозяйственных угодий, внедряют технологии водосбережения, развивают кластер масличных культур, отдавая предпочтение элитным семенам. О подготовке к весенней посевной кампании шла речь на заседании в областном акимате.



СТАВКА НА СОЮ



В 2025 году площадь сельскохозяйственных угодий в Восточном Казахстане составила 618,1 тыс. гектаров, что на 10,8 тыс. гектаров больше по сравнению с прошлым годом. Наращивание площадей осуществляется в соответствии с поручением Президента Казахстана об удвоении объёма сельскохозяйственной продукции в 2024–2028 годах.



Согласно дорожной карте, в Восточном Казахстане площадь посевов пшеницы будет сокращена на 3,8 тыс. гектаров, масличных культур – увеличена на 1,7 тыс. гектаров, а кормовых культур – на 10,5 тыс. гектаров. Эти изменения направлены на диверсификацию структуры посевов и повышение эффективности сельскохозяйственного производства.



По данным Управления сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области (УСХ ВКО), структура посевных площадей в регионе в настоящее время такова: зерновые и зернобобовые культуры – 252,6 тыс. га (в том числе пшеница – 171,0 тыс. га), масличные культуры – 224,5 тыс. га (в том числе подсолнечник – 206,6 тыс. га), кормовые культуры – 129,0 тыс. га, картофель – 8,5 тыс. га, овощи и бахчевые культуры – 3,8 тыс. га.



– Увеличивая площади масличных и кормовых культур, мы стремимся сделать структуру посевов более эффективной и устойчивой, – отметил исполняющий обязанности руководителя УСХ ВКО Дамир Мамиев на заседании в акимате под председательством главы региона.



В структуре посевных площадей области двудольные (широколиственные) культуры составляют 44%, зерновые культуры – 40%. Однако доля подсолнечника, превышающая 30%, не соответствует научно обоснованной норме севооборота. Для решения этой проблемы предлагается выращивать другие высокоурожайные и эффективные культуры, такие как соя, горох, кукуруза на силос.



– Соя хорошо растёт на любых почвах, в её плодах содержится много растительного белка, и урожайность тоже высокая. Выращивание сои экономит примерно 25 процентов. Средние затраты на гектар составляют 107,3 тыс. тенге, а средняя рыночная цена сои по Казахстану начинается с 220 тенге за килограмм, – рассказал Дамир Мамиев о преимуществах выращивания сои.



Кроме того, он отметил, что посевы сои улучшают плодородие почвы, и в последующие годы при выращивании других культур продуктивность этих земель будет значительно повышаться.



ЗАЛОГ ВЫСОКОЙ УРОЖАЙНОСТИ



В преддверии весенне-полевых работ текущего 2025 года сельхозтоваропроизводители Восточно-Казахстанской области полностью обеспечены семенами, сообщают в УСХ ВКО. Общая потребность в семенах по региону составляет 73,2 тыс. тонн, из этого количества 10,1 тыс. тонн элитных семян.

Из указанной потребности в семенах 54,2 тыс. тонн приходятся на зерновые культуры, 3,2 тыс. тонн – на масличные, 0,8 тыс. тонн – на фураж, 15 тыс. тонн – на картофель. По словам Дамира Мамиева, посев элитных семян составляет 14,2% от общей посевной площади.



Спикер проинформировал о том, что на сегодняшний день в регионе функционируют семь элитных семеноводческих хозяйств. В этих профильных сельхозучреждениях можно приобрести семена зерновых, масличных культур, кормов и картофеля. В настоящее время объём готовых к реализации семян составляет 10,3 тыс. тонн.



По данным «КазАгроЭкспертизы», на предпосевную проверку в ВКО были представлены 54,3 тыс. тонн семян зерновых культур, из которых 53,2 тыс. тонн прошли лабораторные испытания. В результате 99% семян признаны качественными. Ожидается, что в этом году в связи с посевом качественных семян возрастёт показатель урожайности культур.



На поддержку сельхозпроизводителей Восточно-Казахстанской области в 2025 году выделены 4,1 млрд тенге, они будут направлены на развитие семеноводства, удешевление удобрений и пестицидов. Также в регионе действует программа кредитования «Кең дала 2», по которой уже 50 фермерам выданы 2,9 млрд тенге, при общем лимите на текущий год 4,5 млрд тенге.



ВОДОСБЕРЕЖЕНИЕ



В сельском хозяйстве Восточно-Казахстанской области внедряют технологии водосбережения с целью эффективного использования водных ресурсов.



По данным УСХ ВКО, согласно дорожной карте к 2025 году планируется увеличение площади орошаемых земель до 24,3 тысяч гектаров с применением технологий водосбережения. Несмотря на значительный наметившийся рост, по итогам 2024 года этот показатель составил всего 7,1 тысячи гектаров, и поставленная цель не была достигнута. Особенно это касается Глубоковского, Курчумского, Тарбагатайского и Шемонаихинского районов, которые не выполнили план.



С помощью внедрения технологий водосбережения можно повысить плодородие почвы и увеличить урожайность. В этой связи глава региона поручил районным акиматам активизировать работу в части реализации инвестиционных проектов по включению орошаемых земель в оборот.

– Вы говорите, что площадь орошаемых земель составляет всего семь тысяч гектаров, – обратился Нурымбет Сактаганов к руководителю УСХ. – Значит, все ваши доклады – пустое! То, что всего семь тысяч гектаров орошаемых земель, – это показатель того, что потенциал региона используется крайне слабо. Мы ремонтируем водохранилища, на предприятии в Серебрянске начали производить дождевальные машины. Что мешает использовать эти возможности для получения большого урожая?



Глава региона поручил ответственным лицам, Управлению сельского хозяйства ВКО активизировать работу в данном направлении.



Как сообщил Дамир Мамиев, в 2025 году планируется охватить 24,3 тысячи гектаров с применением технологий водосбережения. На сегодняшний день разработаны инвестиционные проекты на 2025–2027 годы, в рамках которых в районах Маркаколь, Самар, Уланском, Шемонаихинском, Тарбагатайском и Глубоковском планируется реализация проектов общей стоимостью 12,2 миллиарда тенге, они охватят более 8,8 тысяч гектаров. Например, в Шемонаихинском районе предприятие «NurAgroRain» планирует внедрить технологии водосбережения на 950 гектарах, в Самарском районе предприятие «Талды-екпін» – на 600 гектарах. Суть проекта заключается в размещении на этих участках дождевальных машин, произведённых местными предприятиями.



ТЕХНИКА НАГОТОВЕ



В Восточном Казахстане на сегодня имеется достаточный запас техники для своевременного проведения важной сельскохозяйственной кампании – весенне-полевых работ.



В регионе уже подготовлены к выходу в поле 9 065 тракторов и 7 116 посевных и почвообрабатывающих агрегатов, степень их общей готовности составляет 98%. Однако более половины машин изношены, что сказывается на урожайности и себестоимости продукции. Чтобы решить проблему, через «КазАгроФинанс» выделены 11,5 млрд тенге на обновление техники в лизинг.



В рамках обновления парка сельхозтехники на текущий год предусмотрено списание 1 322 тракторов и 141 комбайна. На замену им будут приобретены 484 единицы новой техники, в том числе 233 трактора разных марок и 26 комбайнов.



По состоянию на 1 апреля в ВКО закуплены 66 тракторов на общую сумму 3 млрд тенге, 6 зерноуборочных комбайнов на 1 млрд тенге.



Также через Павлодарский нефтехимический завод крестьянским хозяйствам региона выделены 15,7 тыс. тонн льготного дизельного топлива, стоимость которого не превышает 254 тенге за литр. Топливо будет поставляться равномерно: