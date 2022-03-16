Весенняя палитра родного края

Зарядиться хорошим настроением и творческим вдохновением можно, посетив выставку «Палитра родного края».

На календаре – весна, но капризная погода не спешит баловать тёплыми солнечными днями. Все в предвкушении грядущих перемен – звона капели, журчания ручьёв и весёлого щебетания птиц…

Поймать особое весеннее настроение можно в залах Восточно-Казахстанского музея искусств. Здесь подготовлена экспозиция алматинских художников Гульжамал Тагеновой и Гульжанат Кабижановой.

Обе они родом из Восточно-Казахстанской области, сейчас живут и работают в южной столице Казахстана. Их имена, как художников изобразительного и прикладного искусства, известны не только в нашей стране, но и за рубежом.

Однако это первая выставка художников на малой родине.

– В работах наших землячек сочетаются традиционное наследие и новаторство, – отметила заместитель руководителя Управления культуры Восточно-Казахстанской области Роза Толемысова. – Картины Гульжамал Тагеновой – яркие, солнечные, на них и природа, и люди существуют в гармонии. Разноцветные композиции из

войлока Гульжанат Кабижановой смотрятся свежо и современно. В преддверии Наурыза выставка – настоящий подарок художников своим землякам. В этих работах отражена яркая палитра Восточно-Казахстанской области.

Искусствоведы не раз говорили, что Гульжамал Тагенова развивает собственный стиль в современном казахстанском искусстве. С этим трудно не согласиться. Её полотна привлекают с первой секунды. Прежде всего, Гульжамал интересует живописное сочетание цвета, позднее проявляется образ.

Она работает в основном мастихином, благодаря чему нижний слой просвечивает сквозь верхний. Это создаёт эффект цветовой вибрации, движения цвета.

Гульжамал Тагеновой удаётся уловить мимолётность мгновения, найти яркие моменты в повседневной жизни и запечатлеть их в стилизованно-обобщённой манере. «Сестрёнки», «У юрты», «Невеста», «Японочка», «Алматы», «Девушка с кувшином», «Двое»… В каждой картине есть загадка и взрывная яркость. Это производит на зрителя неизгладимое впечатление.

– Думаю, художник всегда отражает своё настроение, свою энергетику, – поделилась Гульжамал Тагенова. – Я оптимист, люблю, когда картины поднимают настроение. Мне часто говорят, что они помогают справиться со стрессом. Слова благодарности – лучшая награда за труд…

В творческой биографии Гульжанат Кабижановой были периоды, когда она занималась книжной графикой, гобеленом, дизайном интерьера, посуды и ковровых изделий. За лучшие работы в области декоративного искусства награждена Золотой медалью Союза художников Республики Казахстан.

Сейчас она работает с войлоком. Традиции этого искусства в Казахстане развивались на протяжении многих сотен лет.

Войлок для Гульжанат Кабижановой – не просто материал, она воспринимает его на уровне генетической памяти. Национальный колорит и особый философский смысл присутствуют в каждой работе автора. Она интерпретирует важные для современного искусства вопросы сохранения, развития и переосмысления национальных традиций.

В своих работах Гульжанат Кабижанова использует графические и живописные художественные средства. Её изделия отражают современные реалии, имеют глубокую философскую основу. Это читается уже на уровне названия. К примеру «Свет и тень». Основная идея в том, что тень не должна заслонять свет. Работа «Краски мира» родилась в период пандемии. В ней отражена борьба всего человечества с опасным

вирусом.

– Бывает, что идея произведения в процессе работы трансформируется, – подчеркнула Гульжанат Кабижанова. – Всё поворачивается на 180 градусов. Ты плывёшь по волне диктуемых материалом технологий и процессов. В войлоке меня привлекает возможность импровизации. Потому сейчас это мой любимый вид творчества.

Выставка «Палитра родного края» будет открыта до 10 апреля. Посетить её можно в областном музее искусств по адресу: улица Тохтарова, 56.

Татьяна Кравченко

Фото Аяужан Утеулиновой