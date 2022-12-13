Верный путь к здоровью

Онкологи Многопрофильного центра онкологии и хирургии обследовали всех желающих в День открытых дверей.

Подобные профилактические мероприятия, проводимые ведущими онкологами области, стали традиционными. В течение 2022 года дни открытых дверей, направленные на раннее выявление онкозаболеваний, прошли 13 раз.

Как рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения ВКО, 10 декабря медики онкоцентра провели День открытых дверей, приняв 226 пациентов бесплатно и без направления участкового врача.

– Во время приёма у восьми жителей области впервые выявили рак и подозрения на него, предрак – у 13. Прочие заболевания удалось обнаружить у 97 человек. При этом КТ-обследование прошли пятеро обратившихся, МРТ – один, УЗИ – 43 человека. Также лаборанты провели 27 цитологических исследований.

Жителей области принимали высококвалифицированные врачи – абдоминальный и торакальный хирурги, уролог, гинеколог, маммолог, ЛОР, дерматолог.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы УЗ ВКО