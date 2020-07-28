Вернёмся к беззаботному образу жизни?

К объявленному государством карантину и, соответственно, ограничительным мерам казахстанцы относятся по-разному: кто-то проявляет дисциплину и здравый смысл, кто-то – с точностью до наоборот. Но факт приходится признать всем – к концу июля ситуация действительно переломилась, рост инфекции остановлен, появилась стабильность и… мысли об отмене карантина.

Как мы поведём себя после его снятия? Неужели повторим майские ошибки, которые привели к жаркому во всех смыслах июню, когда цифры статистики пугали даже тех, кто не верил в существование нового вируса?

В Восточном Казахстане ситуация по-прежнему стабильна. Население Усть-Каменогорска и Семея проявило дисциплину и уже не лидирует в областном антирейтинге по заболеваемости коронавирусом. Но сложная эпидемиологическая ситуация сохраняется в Кокпектинском и Тарбагатайском районах. Именно туда на три дня отправились врачи из Семея и прибывшие коллеги из Татарстана. Они провели мастер-классы для местных медиков.

Всем необходимым оборудованием и медикаментами больницы районов обеспечены. Появляющаяся в соцсетях информация о недостатке кислорода не соответствует действительности.

– Врачи должны уметь постоять за себя. Сложилась практика, что кто-то обижается на врача и потом начинает лить грязь на всю систему через социальные сети. Врачи могут и должны открыто говорить о ситуации, – отметил аким ВКО Даниал Ахметов.

Он также призвал врачей не терять время в ожидании результатов ПЦР-тестирования, а сразу делать поступающим с ковидными симптомами пациентам рентген или компьютерную томографию. Такая практика позволит выявлять поражение легких на ранних стадиях и успешно пролечивать больных, не теряя времени.

Область подписала контракт с Татарстаном на поставку лекарств. Согласно этому документу Восточный Казахстан будет обеспечен медикаментами на полгода. Кроме того, в ближайшее время будут приобретены ещё три ПЦР-лаборатории.

Но, как говорится, есть две новости: хорошая и плохая. Хорошую мы только что рассказали – действительно радует, что медикаменты и успешное лечение в регионе не проблема.

Но сообщения из стран, отменивших карантин, настораживают. К примеру, во Франции зарегистрирован резкий скачок заражений: только за сутки выявлены свыше 1000 вирусоносителей, более 10 очагов инфекции. Минздрав страны связывает это с несоблюдением жителями мер предосторожности. Логично, что опасными зонами стали основные туристические регионы Франции, а именно побережья, покрытые пляжами, где социальную дистанцию никто не соблюдает.

Неспокойно и по другую сторону Ла-Манша, где с этих выходных объявили обязательный масочный режим при посещении магазинов – пандемия-то продолжается!

Аналогичное решение приняла и Австрия, в свое время одна из первых в ЕС отменившая режим самоизоляции. Последние несколько недель здесь фиксируют рост числа инфицированных COVID-19, прирост числа заболевших в сутки достигает трехзначных значений. Поэтому власти решили снова ввести обязательное ношение масок в супермаркетах, банковских и почтовых отделениях, во всех областях повседневной жизни.

Как отметил канцлер Себастьян Курц, ношение масок способно снизить вероятность заражения плюс носит и символический эффект, так как не даёт населению расслабиться и вернуться к беззаботному образу жизни, который может спровоцировать новую вспышку коронавируса.

Тем временем в Испании за месяц после снятия режима повышенной готовности число заражений выросло на 400 процентов. Минздрав страны сообщает, что буквально за две недели количество заболевших выросло в три раза: с 8,76 случая на 100 тысяч населения до 27,39.

А в России и вовсе выявили случай повторного заражения новой коронавирусной инфекцией – губернатор Владимирской области заявил, что один из медиков заболел второй раз в течение двух месяцев…

И пока с пандемией можно бороться одним способом: люди сведущие советуют, а остальные этим советам следуют. По-другому никак. Вот, к примеру, генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Гебрейесус назвал поведение людей во время пандемии «вопросом жизни и смерти». Он призвал всех и каждого понять, что от соблюдения элементарных мер предосторожности зависит не только их собственное здоровье и жизнь, но и безопасность окружающих.

К концу минувшей недели число заразившихся COVID-19 в мире превысило уже 15 миллионов человек, 620 000 больных умерли. При этом почти 10 миллионов случаев приходятся всего на 10 стран, а около половины – на три государства: США, Бразилию и Индию.

Глава ВОЗ напомнил, что главные опоры в борьбе с коронавирусом – это эффективное политическое руководство и участие граждан.

– Закон – это один из инструментов, который может применять правительство, но не с целью принуждения, а с целью защиты здоровья населения при полном соблюдении его прав, – сказал доктор Тедрос.

То есть каждое решение отдельного человека или правительства – это выбор между жизнью и смертью. Они могут касаться введения карантина и чрезвычайного положения, ношения масок и соблюдения физической дистанции, доступа к лекарствам и вакцинам.

– Пандемия перевернула жизнь миллиардов людей. Многие уже несколько месяцев сидят дома. Конечно, люди хотят вернуться к нормальной жизни. Но возврата к прежнему не будет. Пандемия уже изменила наш образ жизни. И для того чтобы приспособиться к «новой норме», мы должны уметь обезопасить себя и других, – заявил доктор Тедрос.

Он напомнил, что в последние недели даже там, где передача COVID-19 была остановлена, возникли новые вспышки, вызванные посещением ночных клубов, баров и других мест скопления людей.

Это в полной мере касается и Казахстана. Именно поэтому власти были вынуждены вновь ввести карантин. И если до его введения в начале июля Мин-здрав прогнозировал к 1 сентября количество зараженных до 2,5 тысячи человек в сутки, то сейчас, когда позади три недели локдауна, регистрируется в среднем 1,6–1,7 тысячи заболевших в сутки. Министр Алексей Цой отметил, что прогнозы о количестве заболевших были пессимистичными.

– Неплохие показатели. Мы надеемся, что ситуация будет стабилизироваться. Мы видим, что наши прогнозы были пессимистичными… Но для нас важнее, что будет после снятия ограничительных мер. И уже сейчас мы готовим план, как мы будем ослаблять карантинные меры, что мы будем делать, чтобы сдерживать ситуацию в дальнейшем. Карантин временный. Потом начинается обычная жизнь. И нужен план, куда будет двигаться государство. Куда будет двигаться система здравоохранения, – сказал министр на брифинге в СЦК.

Это касается и всего государства в целом, и каждого гражданина в отдельности. Как мы будем вести себя после послабления и отмены карантина?

Айгуль Биданова