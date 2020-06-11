Верный выбор

Количество участвующих в ЕНТ выпускников школ региона по сравнению с прошлым годом увеличилось на 505 человек.

В этом году заявления на сдачу ЕНТ впервые принимались в онлайн-формате. Как сообщила руководитель Управления образования ВКО Сайрангуль Жумадилова, в 648 общеобразовательных школах области обучаются 188,2 тысячи детей, из них 9-й класс окончили 15,8 тысячи, 11-й класс – 8,2 тысячи учащихся.

Сдавать Единое национальное тестирование в этом году изъявили желание 6922 выпускника, что больше на 8,8 процента, чем в прошлом

году.

Напомним, итоговое тестирование в Восточно-Казахстанской области пройдет с 20 июня по 5 июля на базе 16 пунктов проведения ЕНТ. Будет задействовано более ста

аудиторий. В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований они будут заполнены на 50 процентов. Для разрешения спорных вопросов на каждом пункте проведения тестирования будут находиться апелляционные комиссии. Для 2338 школьников организуют подвоз к пунктам проведения ЕНТ.

Сайрангуль Жумадилова отметила, что в этом году продолжительность тестирования увеличится на 10 минут и составит 4 часа.

– ЕНТ предполагает вопросы по пяти предметам – три обязательных и два профильных, – сообщила она. – Всего будет 120 тестовых заданий. Максимальное количество баллов – 140. В этом году задания Единого национального тестирования обновлены на 30 процентов. При этом в тесты не включены темы четвертой четверти, так как дети изучали их дистанционно.

Руководитель управления назвала еще одно изменение, касающееся сдачи ЕНТ-2020. По решению Министерства образования и науки РК повышен пороговый балл на педагогические специальности до 70 в целях повышения их престижа. Пороговый уровень на другие специальности – до 60 баллов.

Особое внимание при проведении ЕНТ уделят соблюдению санитарных норм во избежание заражения выпускников. Во всех пунктах будут дежурить бригады медработников.

В случае выявления у ребенка повышенной температуры или других признаков вирусных заболеваний, для прохождения тестирования ему будет предоставлено специально отведенное помещение. Рассадку тестируемых в аудиториях произведут со строгим соблюдением дистанции не менее двух метров, при этом аудитории будут постоянно проветриваться.

– После окончания тестирования до 25 августа видеозаписи со всех пунктов сдачи ЕНТ будут просматриваться и анализироваться на предмет нарушений. Если кого-то из поступающих уличат в использовании запрещенных предметов, то его результаты будут аннулированы, – резюмировала Сайрангуль Жумадилова.

Бахыт Сарсембаева