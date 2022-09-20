Верные ориентиры

Эльдар Толеубеков, директор ВК областного Дома дружбы – центра общественного согласия:

– В Доме дружбы – центре общественного согласия мы всем коллективом слушали Послание Главы государства народу Казахстана. В этом стратегическом документе мы с коллегами нашли для себя много полезного.

Состояние экономики, здравоохранения, социальной сферы, образования – это то, что оказывает глобальное влияние на развитие общества и страны в целом. Касым-Жомарт Токаев не только обозначил сферы, нуждающиеся в модернизации, точечно определил слабые места в каждой из них, но и предложил эффективные меры по решению проблемных вопросов.

Дом дружбы работает с разными социальными группами, в частности с молодёжью. От молодых людей зависит будущее нашей процветающей и мощной страны. Как справедливо отметил Глава государства, им необходима поддержка в виде различных грантов, накопительных средств, чтобы каждый имел возможность получить достойный уровень образования.

Мы, нашей дружной семьёй, которую олицетворяют представители этнокультурных, творческих коллективов, члены Ассамблеи народа Казахстана, сотрудники, также считаем, что знания – фундамент будущего. Именно поэтому все наши мероприятия направлены на расширение кругозора, освоение новых навыков, культурное обогащение.

Озвученные в Послании инициативы – это ориентир для всей страны. И мы, конечно же, будем применять всё это на практике. Институты, функционирующие в Доме дружбы: Совет матерей, Совет общественного согласия, научно-экспертная группа и другие, воспользуются рекомендациями Главы государства и внесут новшества в свою деятельность. Этнокультурные объединения, творческие коллективы и абсолютно все сотрудники примут во внимание и воплотят в жизнь меры по укреплению единства и согласия.

В целом, хотелось бы напомнить, что благополучие страны зависит от каждого из нас. Добросовестно выполняя свой гражданский долг, мы сможем добиться масштабных успехов!

Алдияр Аубакиров, заместитель председателя АНК Совета при Доме дружбы по ВКО:

– Как и многие казахстанцы, я с нетерпением ожидал очередное Послание Президента РК. Касым-Жомарт Токаев в нём точно указал на сгусток проблем, не дававших экономике Республики стабильно развиваться, и дал ответы на самые актуальные вопросы, накопившиеся в обществе.

Отдельного внимания заслуживает новая экономическая политика, предлагаемая Главой государства, развитие реального сектора, который находится в непосредственной зависимости от состояния национального финансового кластера.

Радует, что Касым-Жомарт Токаев вновь акцентирует внимание на необходимости повышения качества здравоохранения, образования, особенно в сельской местности.

Стратегической инвестицией в будущее страны, на мой взгляд, является решение Президента о перечислении половины от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на счета детей до их совершеннолетия. Это значит, что казахстанские школьники не будут заинтересованы в отъезде за рубеж, а останутся учиться и трудиться на благо своей родины.

В Послании также говорится о привлечении гражданского общества в обсуждение и выполнение государственных задач. Сегодня в стране создаются все условия и возможности, чтобы каждый казахстанец смог раскрыть свои способности.

Все инициативы, озвученные Президентом, всецело поддерживаю. Теперь главное – работать и осуществлять предложенные реформы.