Вернуться на позиции

В Бородулихинском районе намерены сделать особый акцент на восстановлении и дальнейшем развитии сферы животноводства.

Наряду с растениеводством животноводство в этом районе также является важной отраслью сельского хозяйства. Поэтому и внимание развитию этого направления уделяется особое.

На сегодняшний день в районе действуют 48 сельскохозяйственных структур, занимающихся животноводством. В основном, это некрупные хозяйства с небольшим поголовьем скота – от 25 до ста голов. Есть семь племенных хозяйств, среди них три – молочного направления, одно – мясного и три пчеловодческих. Два хозяйства занимаются породным преобразованием бессемянного скота мясного направления.

Общее поголовье скота с учётом личных подсобных хозяйств по району составляет 29 832 головы КРС, 38 619 овец и коз, 6 804 свиньи и 6 783 лошади. А также 77 367 голов птицы. За восемь месяцев текущего года в районе произведено 4 875,5 тонн мяса, 30 350 тонн молока и 6 243 тыс. штук яиц.

По данным районного акимата, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается небольшое снижение поголовья скота, как на личных подворьях, так и в сельхозформированиях района. Главной причиной тому послужила нестабильная ситуация по бруцеллёзу и удорожание кормов.

Одним из направлений инновационного развития животноводства является селекционно-племенная работа. Анализ показал, что собственная племенная база животноводства в районе несколько ослабла. Во многих хозяйствах не хватает специалистов. Это приводит к низкому уровню продуктивности поголовья с племенным статусом.

Специалисты отмечают, необходимо наращивать объёмы производства продукции животноводства за счёт продуктивности животных, а также увеличить удои молока в 1,5 раза.

В районе имеется одна откормочная площадка к/х «Е. Зайтенов» на 200 голов, которая откармливает своих бычков и непригодное маточное поголовье. Хозяйство реализует проект реконструкции молокоперерабатывающего цеха с целью увеличения ассортимента выпускаемой продукции. Срок завершения строительных работ запланирован на конец текущего года. Также ТОО «Лазарев и К» осуществило закуп 200 голов КРС молочного направления.

Сбором молока у населения охвачено десять сельских округов. На сегодняшний день этим занимаются шесть молокоприёмных пунктов.

Воспроизводство скота в районе направлено на развитие специализированного молочного и мясного животноводства, которое требует обеспечение кадрами. Также необходимо восстановление и дальнейшее развитие растениеводства для кормопроизводства, увеличение доли многолетних и однолетних трав.

Ерик Абитов

фото ОВП Бородулихинского района

Бородулихинский район