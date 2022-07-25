Вернуться к полноценной жизни

Врачи областного специализированного медцентра первыми в регионе осваивают сакральную нейростимуляцию.

Когда у 60-летней жительницы Усть-Каменогорска нарушились функции тазовых органов, врачи установили ей катетер. Несколько лет она была вынуждена испытывать неудобства, связанные с ношением интимного медицинского аксессуара. За последние два года женщина обращалась за помощью к урологам, проктологам, невропатологам и даже психологам.

Когда врачи ВКО специализированного медцентра предложили провести операцию по сакральной нейростимуляции, она без раздумий согласилась. Высокотехнологичную операцию на базе отделения инновационной медицины выполнил профессор, член Европейской ассоциации функциональных нейрохирургов, главный функциональный нейрохирург Беларуси Владимир Алексеевец совместно со специалистами восточноказахстанской клиники.

– Сакральная нейромодуляция проводится с целью устранения нейрогенных нарушений функций тазовых органов и кишечника, а также при синдроме хронической тазовой боли, – рассказал медик. – Цель лечения заключается в облегчении хронической боли, повышении функциональности, работоспособности, соответственно, улучшении качества жизни пациента.

По словам заведующего отделением инновационной медицины Жандоса Уапа, пациентке был установлен в сакральные нервы датчик стимулятор-модулятор.

– Регулировать работу датчика женщина будет самостоятельно с помощью специального пульта, – поясняет врач. – Операция малоинвазивная, предполагает всего один прокол. Через четыре дня после операции пациентка выписана с улучшением.

Сакральная нейростимуляция, отметил Жандос Уап, станет ещё одним уникальным методом в арсенале врачей отделения инновационной медицины областного специализированного медицинского центра.

Напомним, отделение инновационной медицины открылось в январе этого года, и за это время специалисты внедрили семь видов новых высокотехнологичных операций.

По мнению профессора, у восточноказахстанских нейрохирургов достаточно опыта, чтобы оперативно и качественно отработать новый для них метод, что в будущем даст возможность жителям региона, не выезжая за пределы области, получать высокотехнологичную помощь.

К слову, операцию, стоимость которой порядка 6 млн тенге, пациентке провели бесплатно, в рамках ОСМС.

Аида Жумекенова