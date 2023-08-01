Вернуть нельзя оставить

В торговых центрах или на рынках жители региона зачастую могут увидеть вывеску «Товар возврату и обмену не подлежит». Насколько это законно? Есть ли товары, которые действительно нельзя вернуть или обменять?

К сожалению, многие восточноказахстанцы не знают законодательство, поэтому не всегда могут защитить свои права. В материале мы расскажем, что нужно делать, если продавец отказывается принимать обратно либо обменивать товар.

С потребительской точки зрения товар можно разделить на несколько категорий, которые имеют свои особенности.

Первая – товар надлежащего качества. То есть он соответствует всем необходимым параметрам и не имеет недостатков. Казалось бы, здесь не должно возникать проблем. Однако они есть.

– Допустим, товар может не подойти по размеру, фасону, расцветке, комплектации, – отметили в Управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития Восточно-Казахстанской области. – В этом случае в соответствии со статьёй 14 Закона РК «О защите прав потребителей» в течение 14 дней вы можете обменять товар на аналогичный, но уже подходящий по всем параметрам. При этом должны быть сохранены товарный вид, потребительские пломбы, ярлыки. Если выбранный товар стоит дороже, то придётся доплатить разницу в цене. В том случае, когда подобного товара не нашлось, потребитель может вернуть вещь и получить свои деньги.

Вторая категория – товар ненадлежащего качества. У него есть недостатки, которые потребитель обнаружил уже после покупки. В этом случае покупатель согласно статье 15 Закона РК «О защите прав потребителей» имеет право потребовать снижения цены, устранения недостатков, конечно же, за счёт продавца. Если потребитель сам устранил дефекты, то продавец должен возместить все затраты.

Так же, как и с товаром надлежащего качества, его можно вернуть или обменять.

– Продавец не должен навязывать вам вариант, выгодный только ему, – пояснили в ведомстве. – Товар ненадлежащего качества можно обменять в течение двух лет, если не установлен более длительный гарантийный срок или срок годности. Это вы должны хорошо запомнить. Очень часто продавцы пытаются распродать товары ненадлежащего качества и установить 14-дневный срок возврата.

Если же продавец предупреждает о дефектах товара заранее, но покупатель всё равно его приобретает, тогда он автоматически теряет право на обмен или возврат.

Также стоит помнить, что есть такие категории товаров, которые не подлежат ни обмену, ни возврату. К ним относятся лекарственные средства и изделия медицинского назначения, нательное бельё, чулочно-носочные изделия, животные и растения, метражные товары (искусственный мех, шнуры, кабели, плёнка, линолеум и другое), абонентские устройства сотовой связи.

Особый интерес вызывают уценённые товары. Как правило, они продаются по сниженной цене из-за действующих либо устранённых ранее недостатков.

– Здесь есть интересный момент, как бы продавец не настаивал на том, что за подобные товары он никакой ответственности не несёт, он не прав, – подчеркнули специалисты профильного управления. – Если вам или вашему имуществу был причинён какой-либо вред или ущерб в результате пользования этим товаром, то продавец полностью должен их возместить в соответствии с пунктом 5 статьи 31 Закона РК «О защите прав потребителей.

В ведомстве отметили, что вывески на торговых точках с надписью «Товар возврату и обмену не подлежит» также незаконны.

Запрещена продажа продуктов с истёкшим сроком годности, товаров, не соответствующих требованиям, установленным техническими регламентами, нормативным документам по продукции, в том числе выпущенным с нарушением прав интеллектуальной собственности. Согласно законодательству покупатель вправе обменять или вернуть такой товар независимо от его употребления, сохранения товарного вида, потребительских свойств, пломб, ярлыков в течение 30 календарных дней со дня приобретения товара. И продавец обязан или обменять товар или вернуть деньги.

В завершение добавим, что по вопросам защиты своих потребительских прав восточноказахстанцы могут обратиться в Департамент торговли и защиты прав потребителей ВКО по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Крылова, 114. Также можно позвонить по телефону 8-7232-26-72-07 либо написать на электронный адрес dzpp.vko@mti.gov.kz .

Александра Исаева