Вернуть исторический облик

Зданию Восточно-Казахстанского музея искусств вернут исторический облик, сообщили на официальной странице главы региона в социальной сети.



В Усть-Каменогорске продолжается капитальный ремонт здания Восточно-Казахстанского музея искусств. Это, несомненно, важное событие для культуры региона. Возрождение этого объекта, считающегося памятником истории и культуры, является важнейшим шагом на пути сохранения нашего духовного наследия.



Планируется полностью модернизировать внутреннюю инфраструктуру здания, сохранив при этом его исторический облик. Реставрационные работы проводит предприятие «Континент пласт». Проект планируется завершить к концу года.



Музей искусств – уникальное учреждение, которое формирует культурные вкусы жителей региона и пропагандирует национальные ценности. Поэтому ремонтные работы в этом здании находятся под постоянным контролем областной администрации.



Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов проинспектировал ход ремонтных работ и поручил подрядчику сосредоточиться на качестве и сроках.



Реализация проекта позволит создать комфортные условия для сотрудников и посетителей музея, что будет способствовать более тесной связи зрителя с искусством. Самое главное, что культурная жемчужина региона будет восстановлена ​​в соответствии с современными требованиями и сохранена как достойное наследие для будущих поколений.

Медиацентр «Altai-News»

