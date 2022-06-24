Вернуть доброе имя

Информацию о выселенных байских семьях и их дальнейшей судьбе обнаружили архивисты Семея. Найдены сведения ещё о 400 репрессированных, среди которых 217 – алашординцы.

С 18 марта 2021 года в Семее ведёт поисковую работу городская рабочая группа по реабилитации жертв политических репрессий, созданная в соответствии с Указом Президента РК Касым-Жомарта Токаева о создании Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, главная задача которой – восстановление исторической справедливости в отношении всех категорий жертв политических репрессий.

Как сообщил главный специалист отдела внутренней политики Семея Али Нургалиев, сейчас идёт работа по активному сбору информации о нереабилитированных гражданах. Тех, кто пострадал от репрессий 20, 30, 40 и 50-х годов ХХ столетия, но позже так и не был реабилитирован в силу различных причин. Для сбора базы данных в Казахстане создан специальный портал «Поиск жертв политических репрессий», куда можно обратиться за помощью в реабилитации своих родных и близких, ставших жертвами политических игр и интриг. Кроме того, в поиске задействованы средства массовой информации и государственные органы.

Параллельно ведётся поисковая работа в архивах различных советских органов, а также в органах государственной безопасности и внутренних дел.

– На сегодня в Центре новейшей истории Семея архивисты выявили сведения о 22 байских семьях. В годы раскулачивания их выселили из Семипалатинского округа в Сыр-Дариинский округ. Из них двое мужчин арестованы в Семипалатинске. Дальнейшая их судьба неизвестна. Нет также сведений ещё об одной пропавшей без вести семьи, которая исчезла в 1926 году. На сегодняшний день удалось установить, что некоторые члены шести бывших байских семей, раскулаченных в 20-е годы ХХ века, сегодня проживают на территории Тарбагатайского, Жарминского и Зайсанского районов ВКО, – отметил Али Нургалиев.

Удалось даже выяснить, куда был отправлен конфискованный скот. Согласно декрету ЦИК и СНК КАССР от 27 августа 1928 года, весь конфискованный у байских семей скот был перераспределён по 12 округам. Овец и коров перегоняли в такие дальние сельские округа, как Гурьевский, Уральский, Кызылординский и другие.

– Наверняка ничего хорошего из этой затеи не вышло. При столь дальнем перегоне скот просто физически не мог дойти до места назначения. И большая часть стада просто пала по дороге. Это демонстрирует необдуманный и нерациональный подход к принятию решений партийных органов того периода, – пришли к выводу члены городской рабочей группы.

В архивах Семея и Алматы работают с документами первой половины и середины ХХ века историки и сотрудники городского архива М.К. Каримов, Б.Т. Мусин, Е.Е. Рахметуллин, Б.Ж. Атантаева и Л.Ж. Кадырова. Они изучили уже около 500 уголовных дел, в которых найдены сведения о 401 человеке, пострадавшем от репрессий, среди них 217 – алашординцы. Ведутся работы по определению их статуса посредством электронной базы жертв политических репрессий.

Вместе с тем через такие известные поисковые интернет-порталы, как «Открытый список», «Сталинские расстрельные списки» и многие другие, обнаружены данные о 155 семейчанах, которые в разные годы подверглись репрессиям, 128 из них реабилитированы, 4 не реабилитированы, по 23 нет пока никакой конкретной информации.

Идёт работа и с родственниками жертв политических репрессий, которые могут рассказать о своих родных и близких, поведать ранее неизвестные факты для восстановления более полной картины масштабов репрессий на территории Республики Казахстан. Так, учёные Семея провели уже пять видеоконференций с родными и потомками политических заключённых и приговорённых к расстрелу по политическим статьям.

– Одной из проблем является недостаточно достоверная осведомлённость потомков о жизни и деятельности своих предков. Есть и такие, кто не желает вообще разговаривать на эту тему, делиться тягостными воспоминаниями. И чисто по-человечески их понять можно. Мы продолжаем поиски родственников репрессированных, но не реабилитированных казахстанцев, – подытожил Али Нургалиев.

Екатерина Гуляева