Вернуть без потерь

Как вернуть пенсионные накопления из страхового аннуитета обратно в ЕНПФ?

Римма Кашигина, Усть-Каменогорск

Специалисты областного филиала АО «ЕНПФ» поясняют:

– Как известно, пенсионный возраст в Казахстане для мужчин наступает в 63 года, для женщин в 2022 году – в 60 с половиной лет с последующей заморозкой возраста в 61 год на пять лет. Но можно не ждать наступления пенсионного возраста и оформить пенсионный аннуитет с компаниями по страхованию жизни (КСЖ). Такие договоры казахстанцы могут заключать с 2003 года.

Для этого нужно иметь достаточную сумму накоплений в ЕНПФ. Размер необходимой суммы зависит от пола и возраста вкладчика. Начать получать выплаты по пенсионному аннуитету от страховой компании мужчины могут с 55 лет, а женщины в 2022 году – с 52,5 лет.

Закон РК о развитии страхового рынка, который вступит в силу 8 ноября, позволит казахстанцам частично вернуть свои средства из компании по страхованию жизни. С этого дня граждане, имеющие договоры пенсионного аннуитета, могут обратиться в КСЖ с заявлением и вернуть в ЕНПФ часть страховой премии, превышающую минимальную стоимость договора пенсионного аннуитета.

Для этого договор пенсионного аннуитета нужно перезаключить на новых условиях, которые должны обеспечить выплаты на уровне не ниже 70 процентов прожиточного минимума.

Таким образом, в страховой организации должна остаться сумма, обеспечивающая пожизненно размер месячной страховой выплаты не ниже 70 процентов от величины прожиточного минимума (26 173 тенге – в 2022 году). Превышающая этот порог сумма возвращается в ЕНПФ.

Например, мужчина имеет пенсионные накопления в размере 10 млн тенге. Минимальная стоимость пенсионного аннуитета с ежемесячной выплатой в размере 70 процентов от величины прожиточного минимума для него составит 7,4 млн тенге.

Страховые организации обязаны в течение 20 календарных дней с даты обращения страхователя перевести в ЕНПФ сумму денег, подлежащую возврату.

Вернуть средства из компании по страхованию жизни смогут и те граждане, которые заключили договор пенсионного аннуитета до введения закона в действие.