Вернулись с трофеями

Спортсмены из Риддера стали победителями и призёрами мирового первенства.

В столице Румынии Бухаресте проходил чемпионат мира по армрестлингу и параармрестлингу. Все спортсмены из команды Риддера вернулись домой с медалями. Ребята в очередной раз подтвердили своё мастерство на мировом уровне.

Так, победителями турнира стали – в весе до 50 кг Вадим Мамонтов (юниор) второе место; Николай Мрзагарайев вес 70 кг (молодёжь) первое место; Никита Хомутовский, 85 кг (молодёжь) второе место; Александр Фраш, вес +100 кг (ветеран) третье место. Параармрестлинг Данияр Ауданбек, классификация PIU J 55 – два первых места.

Отличились также Руслан Байгукшинов, классификация VISUAL MEN 60 кг (левая рука – второе место, правая – третье место). Тренирует ребят Адильжан Дюсупов.

Ерик Абитов

Риддер