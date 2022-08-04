Вернули вкус к жизни

Ювелирную операцию на пищеводе провели в ВКО Многопрофильном центре онкологии и хирургии.

Пациентка, обратившаяся в онкоцентр, длительное время страдала сужением пищевода, в течение десяти лет лечилась амбулаторно. При этом женщина испытывала трудности с глотанием даже жидкой пищи (дисфагия), у неё появилось ощущение кома в горле, чуть позже присоединились загрудинная боль, срыгивание, кашель.

– При ахалазии кардии выходной отдел пищевода не способен расслабляться, причиной является отсутствие специфических нервных волокон в межмышечном слое врождённого происхождения. Со временем перед входом в желудок появляется зона стойкого сужения пищевода. Но если поначалу пища через суженный отдел пищевода продвигается за счёт мышц верхних отделов, то со временем мышечная сила ослабевает, происходит растягивание пищевода, который принимает S-образную форму, – пояснил торакальный онкохирург ВКО МЦОИХ Адильбек Баймусанов.

Жительница Туркестанской области Ранна Ташпулатова обратилась за помощью к восточноказахстанским специалистам через популярную социальную сеть. Пригласив её на обследование, Адильбек Баймусанов принял решение о проведении операции Геллера.

– Используемый до недавнего времени метод эндоскопического бужирования пищевода – кардиодилатация – с целью расширения сужения приводит к разрыву тканей, появлению рубцов, причём ситуация постепенно ухудшается. Более того, из-за непродолжительности эффекта приходится повторять процедуры, впрочем, даже это не приводит к существенному облегчению состояния, – пояснил врач.

Уникальность операции Геллера заключается в том, что она сочетает в себе малую инвазивность и одномоментность, то есть пациент получает наименьшие повреждения, а сама операция проходит в один этап, вместо проведения нескольких операций.

Как рассказал Адильбек Баймусанов, суть оперативного вмешательства сводится к рассечению части стенки пищевода, но без вскрытия просвета органа – лишь до подслизистого слоя. Результатом является восстановление нормального глотания. Операция проводится с помощью лапароскопии, действия хирурга выполняются через несколько небольших проколов брюшной стенки. Подобная методика также позволяет предотвратить послеоперационные осложнения и рецидив.

Кстати, чем раньше провести операцию, тем лучше результат, отмечает торакальный онкохирург, поскольку в зоне сужения нет рубцов от применяемого бужирования пищевода, также не подверглась истощению мышечная сила стенки пищевода.

После операции пациентку выписали на пятые сутки в удовлетворительном состоянии.

– Благодаря врачам Усть-Каменогорска я могу самостоятельно принимать пищу, не испытывая дискомфорта и боли, – поделилась Ранна Ташпулатова. – Не зря проделала столь долгий путь из Туркестанской области – здесь я получила качественную медицинскую помощь абсолютно бесплатно. Как объяснили медики, все затраты, связанные с моим лечением, были покрыты за счёт Фонда обязательного социального медицинского страхования.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы ВКО МЦОиХ