Верность малой родине

Опорой любого села в глубинке являются его люди. Сельчане равняются и сверяют свои решения и поступки с теми, кто жизнью и трудом оправдывал своё честное имя.

Таким человеком в далёком селе Урунхайка, что находится на берегу озера Маркаколь, является Чайзада Ожекенев. За его плечами 44 года работы в местном лесхозе. Все эти годы он провёл за рулём машин, доставляя грузы. Начинал, когда гравийные дороги только строились, а те, что имелись, в непогоду развозило так, что в них можно было безнадёжно застрять.

Несмотря на это, преодолевал бездорожье и доставлял ко времени нужные грузы. Быть шофёром в те годы было не только престижно, но и очень трудно. Благодаря добросовестной, часто самоотверженной, работе Чайзада Тастаганович удостоился многих поощрений и наград, не сходил с пьедестала передовика производства. Человек широкой натуры, он и сейчас продолжает помогать своим односельчанам, уже за рулём своего трактора.

Стоит отметить, свою подругу жизни, Нину Александровну, он встретил в Витебской области Беларуси, где проходил срочную службу. Там же состоялась скромная свадьба казаха из таёжного села и девушки-белоруски. В одной из наших публикаций мы рассказывали об их судьбе. Супруги прожили в любви и согласии без малого шесть десятков лет. Дали жизнь и воспитали трёх дочерей. Род продолжили семеро внуков и четыре правнука.

Бывший передовик в эти дни подходит к очередному перевалу на своём жизненном пути – ему исполняется 80 лет. Как нам сообщили, для Урунхайки – это самый почтенный мужской возраст. Чтобы поздравить юбиляра, приедут родные из разных регионов Казахстана, будут встречи со старыми друзьями, прозвучат слова благодарности. И это всё заслуженно – остался верен своей малой родине и всю жизнь помогал ей.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район