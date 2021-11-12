Верность, честь и горячее сердце

Один её выход создаёт в зрительном зале мощный энергетический заряд. Затаив дыхание, публика ловит каждый взгляд, движение, интонацию актрисы. И за томительным ожиданием всегда следует вознаграждение – подлинные чувства, буря эмоций, переживания…

Выдающаяся актриса Восточно-Казахстанского областного драматического театра, «ҚР Мәдениет саласының үздігі», обладательница медали «Ерең еңбегі үшін» Тамара Коблова снискала любовь восточноказахстанцев.

Уже более сорока лет Тамара Николаевна верна одной сцене. Сцене, открывшей для неё яркую, многообразную, полнокровную жизнь в 200 разноплановых образах. Сцене, преобразившей робкую девушку из села Верх-Алейка Алтайского края в уверенную, неподражаемую актрису с неудержимым темпераментом и природным обаянием. Сцене, подарившей актрисе всеобщее признание.

Накануне своего дня рождения и в преддверии 30-летия Независимости РК фаворитка публики полистала архивный фотоальбом. Тамара Николаевна пришла к радостному и волнительному заключению: что история её семьи неотделима от истории театра.

ЗЕМЛЯ И ВОЗДУХ, СВЕТ И ОБРАЗ

1983 год. В электроцех театра только что пришёл работать молодой и видный парень – Толик Коблов. Подруги Тамары настоятельно просили её обратить внимание на завидного жениха. Судьбу Тамары и Анатолия решил шутливый спор в театре: удастся ли обольстить страстной казачке нового сотрудника электроцеха? Актрисы с замиранием сердца следили за развитием романа…

С тех пор Кобловы неразлучны: на репетициях и спектаклях, праздниках и гастролях, в беде и радости! Оба импульсивные, волевые, олицетворяющие гармонию противоположностей. Он смотрит на жизнь приземленно, конкретно, чётко видя её светлые и тёмные стороны. Она же пребывает в творческом полёте.

– Я нисколько не жалею, что судьба свела меня с Кобловым, – говорит Тамара Николаевна. – На мой взгляд, если ты актриса, работаешь в театре, то и партнёр по жизни тоже должен вариться в этом «котле». Иначе будет ревность, недопонимание. Он для меня не только муж, но и первый критик, советчик, помощник. Когда какая-то роль у меня не получается, он мне подсказывает. И я прислушиваюсь к его замечаниям. Так же и я подсказываю ему по свету в каких-то постановках.

– В творческой плоскости вы наравне. А в семье?

– В семье муж главный. Он добытчик, хозяин. А женщина должна следить за сохранением домашнего очага, порядком в доме. Во мне природой заложено, что мужчина – это авторитет. И его мнение превыше всего. Я, как и моя героиня суровая сибирячка Ба, считаю, когда мужик размазня, то и в семье его – неладно.

«АХ! КАК ИГРУ СУДЬБЫ ПОСТИЧЬ?»

С появлением сына приоритеты в семье Кобловых поменялись, но незначительно. Уже через пять-шесть месяцев Тамара Николаевна снова вышла на сцену. Коляска с сыном стояла в гримёрке, актёры по очереди приглядывали за малышом. А уже когда Диме исполнился год и 4 месяца, он начал выходить на сцену вместе с мамой.

Многое значил для семьи Кобловых спектакль «Плаха» (1987 год) по произведению Чингиза Айтматова. Анатолий Анатольевич следил за освещением сценического пространства, Тамара Николаевна бесподобно играла потрясающую по своей силе роль волчицы Акбары, а их сыну была отведена роль ребёнка, которого похищает разъярённый зверь.

– В танце я хватала на руки ребёнка, пандус откатывали на задний план, бросала его за кулисы, не видя куда конкретно, мне в этот момент выкидывали куклу, – впоминает Тамара Николаевна. – Следом была сцена смерти волчицы с человеческим ребёнком. Так всё выглядело правдоподобно, что зритель не догадывался о подмене. А некоторым от этой сцены становилось плохо, вызывали бригаду скорой помощи.

Однажды спектакль «Плаха» во время гастролей показывали на сцене Дома культуры в Барнауле. Сцена отличалась от родной, в театре. Чтобы подсветить её, приходилось тянуть провода. Когда в очередной раз Тамара Николаевна бежала с сыном на руках, соскочив с пандуса, она запнулась. Все стоявшие в это время за кулисами при виде происходящего ахнули, да так громко, что было слышно даже в зрительном зале. Актриса мгновенно сгруппировалась, приземлившись на локти. А маленький Дима даже не успел и моргнуть.

– Живой театр предполагает непредвиденные ситуации, определённый риск, – говорит актриса. – Сколько раз я ломала на сцене руки, ноги! Это наша профессия. И мы к таким ситуациям относимся спокойно: живой остался, и слава Богу! Тогда же, в Барнаульской гостинице, на Диму упал телевизор. Утром мальчика загипсовали, а уже вечером он со сломанной ключицей играл в спектакле «Плаха».

Раньше образ жизни актёров больше напоминал кочевой: приходилось много гастролировать по городам и весям Казахстана, России, Украины и Беларуси. Гастроли длились месяцами. И всюду семья Кобловых была вместе. Не разлучали и не останавливали их никакие преграды и испытания бытом. Напротив, в семье крепло взаимное уважение и доверие. Каждый понимал, что искусство требует жертв!

А ещё они были уверены в том, что театр не прощает измен, предательства. Профессиональная честь и достоинство не позволяли им даже думать о том, чтобы оставить искусство в те самые тяжёлые времена экономического и духовного кризиса в стране.

– Почему ваш сын в последующем не стал актёром?

– Дима по натуре своей скромный. И я не стала его ломать. Как в своё время я переступала через себя. Но мне бы очень хотелось, чтобы мои внуки служили театру! Ведь, пожалуй, только в нашей профессии можно ощутить в полной мере жизненную радость, драйв. Только на подмостках можно воплотить всё, что хочется.

«МОИ РОЛИ – МОИ ДЕТИ»

За четыре десятка лет Тамара Николаевна «прожила» столько жизней, что некоторым даже вообразить невозможно! Она постигла игру судьбы в образах учительницы («Страсти в стиле диско» Р. Кошурникова), доктора («Лакейские игры» Э. Брагинский), Зербенетты («Плутни Скапена» Ж.-Б. Мольер) и даже представительницы древнейшей профессии по имени Маня. Кстати, именно роль в спектакле «Яма» А. Куприна (1990 год) принесла актрисе популярность и известность. После премьеры люди стали останавливать её на улице и благодарить за великолепно созданный образ.

Для самой Тамары Николаевны значимой и поворотной в её актерской карьере была роль Катиры в спектакле «Ляйла – дитя Луны» Р. Мукановой (1998 год). После срочного ввода за одну ночь уже ничто более не могло напугать актрису, вызвать у неё сомнения в собственных способностях.

В своём сценическом существовании Тамара Николаевна неустанно совершенствовалась. Она почти что сразу отошла от амплуа лирических героинь и заявила о себе как острохарактерная актриса. Также скоро её сосредоточенная работа над расширением палитры сменилась углублением образов, их философским осмыслением и детальной расшифровкой внутреннего мира героинь.

Каждый сезон, начиная с юбилейного, 75-го, актриса с завидным постоянством радовала зрителей своими заметными, бенефисными, ролями: Домны Белотеловой («Женитьба Бальзаминова» А. Островский, 2010 год), Доньи Лолы («Дикарь» А. Касона, 2011 год), Веры Дмитриевны («Шутки в глухомани» И. Муренко, 2012 год), госпожи Аргант («Единственный наследник» Ж. Ф. Реньяр, 2014 год), плотника Пигвы («Сон в летнюю ночь» У. Шекспир, 2015 год).

Сегодня актриса раскрывается зрителям в образах Ба («Ба» Ю. Тупикина), Зере («Дорога к Истине» по мотивам романа М. Ауэзова «Путь Абая»), матери Чечевицына («От Антоши Чехонте до Чехова» по мотивам произведений А. П. Чехова).

– Что для Вас означает высказывание «мои роли – мои дети»?

– Когда создаёшь, вживаешься в свою роль, то каждым капиллярчиком, каждым суставом чувствуешь, что она твоя. Ты врастаешь в неё каждой клеточкой. И даже потом, когда спектакль по каким-то причинам списывают или на твою роль вводят другого актёра, такое чувство ревности, такая боль в душе.

ТЕАТР КАК СЕМЬЯ

– Тамара Николаевна, театр воспитывает?

– Да, конечно! Когда Владимир Паршев вопреки выбранным в училище кандидатурам пригласил в театр меня, мне хотелось оправдать его ожидания. Он был моим первым и основным педагогом, наставником: избавлял меня от алтайского говора, работал над моей пластикой и ставил мне голос.

Кроме того, в профессии я была требовательна по отношению к себе. Хотелось постоянно держать «марку» – не либезить, не подхалимничать, не подстравиваться под именитых артистов, а расти, соответствовать их профессиональному уровню. Через мою жизнь прошло столько замечательных и заслуженных актёров, опытных и проницательных режиссёров: Е. Минский, Е. Сидоров, Ю. Коненкин, К. Бетц. И от каждого я стремилась взять только лучшее, складывать в свою «копилочку», для будущего образа, роли.

В архивном альбоме актрисы бережно хранятся программки спектаклей с дарственными надписями режиссёров. Вот лишь некоторые признания и восторженные напутствия.

Юрий Коненкин: «Тамара! Огромное спасибо за срочный ввод, за то, что выручила коллектив! Молодец!» (лирическая комедия «Легендарная личность» В. Левашов, 16.04.1984 г.).

Лауреат Государственной премии СССР Эмиль Брагинский: «Дорогая Тамара! Спасибо Вам за Зобову!» (комедия «Лакейские игры», 5.06.1990 г.).

Олег Маципуло: «Молодец! Настоящая Кустодиевская дама!» (драма «Гроза» А. Н. Островский, 1997 г.), «Все чётко, то, что нужно, ни больше, ни меньше. Высоко держишь планку мастера сцены».

Виктор Бутаков: «Спасибо родителям твоим и Богу за твой талант!» (фарс по-итальянски «Утешитель вдов» Д. Маррота, Б. Рандоне, 1997 г.), «Помните, что Ваш талант принадлежит театру и любящей Вас публике, так щедро дарите его…» (трагедия «Ляйла – Дитя Луны» Р. Муканова, 1998 г.).

Сергей Шипулин: «Искренне надеюсь, что Марго в твоём исполнении будет сыграна великолепно, с юмором, азартом, с темпераментом» (мелодраматический детектив «Преступление без наказания» А. Кристи, 2002 г.).

Сергей Астраханцев: «…С тобой работа теряет название «работа», а обретает – «удовольствие». Да продлится оно нескончаемо» («Как солдат мужика уму-разуму учил» В. Бедзир, 2001 г.), «Как классно, что ты веришь в сказки и в театр» (сказка «Один раз в тысячу лет» С. Астраханцев, 2003 г.).

– Какую роль ещё хотели бы сыграть или восстановить?

– Очень мне нравилось играть в спектакле «Детектор лжи» В. Сигарева. Моими партнёрами по сцене были замечательные артисты Владимир Муравицкий и Сергей Астраханцев. Каждый спектакль был особенным, шёл на определённой волне, магнетизме, открывал новые интонации в отношениях. Мечта – сыграть императрицу Екатерину II. Мне очень интересен исторический материал.

…Самый свежий снимок в семейном альбоме: светящиеся от счастья лица Тамары Николаевны и Анатолия Анатольевича во время празднования 85-летия театра.

– Как удалось пронести оптимизм и любовь к театру через всю жизнь? В чем секрет?

– Всё очень просто: нужно оставаться человеком! – замечает Анатолий Анатольевич.

– Не отступать! Хранить верность призванию, идеалам до конца! – дополняет Тамара Николаевна.

Дарья Шавлева