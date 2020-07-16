Вернисаж юных талантов

Картина из соленого теста была признана лучшей на выставке, посвященной Абаю.

В Усть-Каменогорске завершился детский конкурс изобразительного искусства «Творчество Абая – глазами детей». На выставке свои работы представили более 70 учащихся школ Восточного Казахстана.

Главной темой детского конкурса стали жизнь и творчество поэта и философа Абая Кунанбайулы. Как отмечают организаторы, на экспозиции были представлены самые разные художественные жанры.

– Мы выставляли 28 портретов Абая! По ним можно проследить всю биографию поэта, – рассказали в Восточно-Казахстанском музее искусств. – Много рисунков иллюстрируют произведения классика. Помимо традиционных живописных и графических работ мы получили скульптуру и экспонаты декоративно-прикладного искусства.

Всего в музее представлено 86 конкурсных работ от 77 авторов из Тарбагатайского, Глубоковского, Жарминского, Уланского районов, а также городов Усть-Каменогорск и Риддер. Со слов организаторов, таких масштабов конкурса удалось достичь во многом благодаря спонсорской поддержке.

– Выставка показывает, что среди молодежи много тех, кто хочет и любит рисовать, и наша задача – раскрыть эти таланты с ранних лет, – отмечают в музее искусств. – К огромному сожалению, пандемия коронавируса не позволила провести полноценный вернисаж, пригласить гостей и поговорить с каждым автором работ. Но, несмотря на все сложности, конкурс состоялся, ребята очень рады вниманию и призам. Мы очень признательны всем, кто поддержал наше мероприятие! Особое спасибо компании «Казцинк» – с их помощью мы смогли приобрести достойные подарки победителям и поощрительные призы для участников!

Гран-при конкурса завоевала 14-летняя Айгерим Муратова из села Акжар Тарбагатайского района. На выставке школьница представила произведение «Қара шаңырақ», выполненное из соленого теста, акрила и акварели. При этом работу не отличить от чеканки, словно выполненной из золота. За особый творческий подход победительнице вручили планшетный

компьютер.

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