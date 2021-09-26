Верхом к победе

В регионе прошёл IV чемпионат Республики Казахстан по паралимпийской выездке.

Чемпионат страны провели в конноспортивном манеже КГУ «Спортивный клуб для людей с ограниченными возможностями» Управления ФКиС ВКО в селе Винное Глубоковского района. Добавим, старты состоялись впервые за два года, так как эпидемиологическая обстановка не позволяла организовать соревнования в прошлом году.

В чемпионате приняли участие всадники из Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Актюбинской, Карагандинской областей и города Алматы. Всего 22 спортсмена. Стоит отметить, самая многочисленная команда была представлена нашим регионом.

Как сообщили в областном управлении физической культуры и спорта, впервые в рамках соревнований была проведена медицинская классификация спортсменов-паралимпийцев и присвоены уровни функциональной классификации всем, недавно начавшим соревновательную деятельность, спортсменам. Ранее пройти классификацию спортсмены могли только за пределами Казахстана, потому что своих классификаторов в республике не было.

Всадники состязались в четырёх дисциплинах: личный приз, КЮР (произвольная программа выездки с обязательными упражнениями под музыкальное сопровождение), начала выездки (Тест А), начала выездки (Тест В).

По итогам соревнований у Восточно-Казахстанской области семь золотых, шесть серебряных и две бронзовых медали.

Ания Есмухамет